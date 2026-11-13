В'ячеслав Кравцов. Фото: скриншот з відео, YouTube

На шоу "Холостяк" В’ячеслав Кравцов знайомиться з дівчатами в умовах, які суттєво відрізняються від звичайного життя. За весь сезон учасниця, яка доходить до фіналу, може побачитися з головним героєм лише кілька разів. Баскетболіст пояснив, чи достатньо цього часу, аби виникли справжні почуття, і натякнув, чим завершився його власний досвід на проєкті.

Про це В'ячеслав Кравцов розповів у розмові з Дмитром Тютюном для проєкту "Несерйозна розмова", повідомляє Новини.LIVE.

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Скільки побачень потрібно, щоб закохатися

Спортсмен зізнався, що в повсякденному житті йому складно уявити, як можна закохатися після чотирьох-п'яти зустрічей. На його думку, перші побачення частіше дають симпатію, цікавість і приємні емоції, але не обов'язково свідчать про глибокі почуття.

"Якщо ти береш реальне життя і ти не "холостяк", побачив дівчину і провів із нею близько п'ять побачень, є таке, що на першому ти відчув драйв, якісь емоції. Але це не почуття", — пояснив баскетболіст.

В'ячеслав Кравцов вважає, що для справжньої закоханості йому може знадобитися місяць або навіть два. За цей час люди встигають краще пізнати одне одного, побачити не лише приємні сторони характеру та зрозуміти, наскільки їм комфортно разом.

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На "Холостяку" все відбувається інакше. Як розповів В'ячеслав, дівчина, яка доходить до фіналу, зазвичай має з ним приблизно чотири-п'ять побачень. Причому зустрічі не завжди відбуваються одна за одною: між ними може минути тиждень, а іноді й десять днів. До того ж паралельно головний герой продовжує знайомитися з іншими учасницями.

Здавалося б, за таких обставин часу на зближення зовсім небагато. Однак сам формат шоу, за словами Кравцова, впливає на сприйняття знайомства. Емоції розвиваються інтенсивніше, а кожна зустріч набуває більшої ваги, ніж звичайне побачення поза камерами.

"Загалом у нас там умовно чотири-п'ять побачень, якщо вона дійшла до фіналу. Здається, що це замало, але якось через цей інший формат воно форсується і ти по-іншому це сприймаєш", — поділився спортсмен.

Він навіть порівняв цей процес із переглядом відео на швидкості х1,5 або х2. Тобто знайомство ніби проходить швидше, ніж зазвичай, а почуття можуть виникати за значно коротший проміжок часу.

Чи знайшов В'ячеслав Кравцов кохання на шоу

Прямо відповідати на запитання, чи закохався він під час зйомок 15-го сезону, баскетболіст не став.

Водночас його розповідь дала підстави припустити, що це дійсно сталося. Але поки глядачам залишається тільки чекати фіналу, щоб дізнатися, кого головний герой обере і чи переросте телевізійна симпатія у стосунки поза шоу.

Раніше ми писали про те, що до фіналу "Холостяка-15" ще кілька тижнів, але глядачі вже намагаються вгадати, кому В’ячеслав Кравцов вручить останню троянду. Своїми припущеннями щодо майбутніх фіналісток поділився блогер Богдан Беспалов. Його версія вже привернула увагу шанувальників шоу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Антоніна Хижняк, яку глядачі добре пам’ятають за роллю Мотрі в "Спіймати Кайдаша", опинилася в центрі обговорень через можливу участь у "Холостячці". У Threads одні користувачі підтримали таку ідею, інші ж засумнівалися, чи потрібне популярній акторці реаліті, де її особисте життя стане темою для обговорень.