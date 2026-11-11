В'ячеслав Кравцов. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

До фіналу романтичного реаліті "Холостяк-15" ще далеко, адже глядачі побачили лише четвертий випуск. Проте в мережі вже з'явилися припущення про те, хто з учасниць залишиться поруч із В'ячеславом Кравцовим до останніх церемоній троянд. Свою версію розвитку подій озвучив блогер Богдан Беспалов.

Новини.LIVE поділиться цікавою інформацією з цього приводу.

Реклама

За словами пліткаря, у фіналі шоу можуть зустрітися психологиня Любов Конате та Тетяна Бевз, яка працює керівницею відділу маркетингу в міжнародній компанії. Саме між цими двома учасницями, як стверджує Беспалов, баскетболіст нібито й робитиме остаточний вибір.

Хто може стати фіналістками "Холостяка-15"

Історія Любові має одну цікаву деталь: вона вже була пов'язана зі спортивним середовищем. Її колишній чоловік професійно займався баскетболом. Крім того, жінка виховує доньку від попередніх стосунків. У В'ячеслава Кравцова також є дитина, тож ця обставина може стати однією з тем їхнього спілкування на проєкті.

Образ Конате з церемонії троянд. Фото: Instagram/konate_liubov_psy

Однак, за прогнозом блогера, спокійного суперництва між дівчатами глядачам чекати не варто. Він стверджує, що Тетяна ще не раз опинятиметься в центрі конфліктів, а її почуття до Холостяка нібито будуть значно сильнішими, ніж його зацікавленість нею.

Читайте також:

Тетяна Бевз. Фото: Instagram/tattiana.bevz

"Любочка у нас у фіналі разом із Танею Бевз, яка не виграє проєкт. Вона постійно влаштовуватиме драми, бо ще та drama queen. А найсумніше й водночас найсмішніше в цій історії те, що попереду нас чекають її істерики, сльози та скандали. Усе тому, що вона по-справжньому закохалася в Кравцова, а він просто з цього всього рофлив", — заявив Богдан Беспалов.

Які ще подробиці розкрив блогер

Одним із непрямих підтверджень своєї версії Беспалов назвав появу знімальної групи "Холостяка" в Ізяславі — рідному місті Любові Конате. Учасники проєкту зазвичай знайомлять Холостяка зі своїми родинами ближче до фіналу. Зокрема, такі зустрічі передбачені у дев'ятому випуску, коли в боротьбі за серце головного героя залишаються чотири учасниці.

Блогер також висловив припущення, що знайомство Кравцова та Конате могло відбутися задовго до зйомок. За його словами, вони нібито вже знали одне одного, а участь у телешоу могла стати для обох можливістю отримати додаткову увагу публіки.

"Він розумів, що потрібно вибрати переможницю, з якою можна буде засвітитися в медійному просторі. У підсумку кожен із них отримає своє. Він — певну медійність, бо заради цього й пішов на проєкт. Ну і, звичайно, вона", — поділився своєю думкою Беспалов.

Водночас усі ці подробиці поки залишаються версією блогера, який посилається на власні джерела. Офіційно телеканал СТБ не підтверджував ані склад фіналісток, ані можливу переможницю. Тож глядачам доведеться стежити за наступними випусками, щоб побачити, чи справдяться прогнози Беспалова.

Раніше ми писали про те, що участь Христини Горняк у "Холостяку-15" привернула увагу ще й через її минулий шлюб із Володимиром Остапчуком. У відеовізитці нотаріуска відверто розповіла про складний період у стосунках із ведучим, а його нинішня дружина Катерина Полтавська не залишила ці слова без відповіді та публічно висловила свою позицію.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 15-й сезон "Холостяка" з В’ячеславом Кравцовим уже стартував — глядачі побачили чотири випуски романтичного реаліті. Шоу можна дивитися не лише на телеканалі СТБ, а й на Netflix, де нові епізоди з’являтимуться після телевізійного ефіру. Тож стежити за історією учасниць і головного героя можна буде й на стримінговій платформі.