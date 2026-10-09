СТБ показав перших учасниць "Холостяка-15": серед них колишня Остапчука

Христина Горняк. Фото: скриншот з відео

Телеканал СТБ назвав перших учасниць 15-го сезону романтичного шоу "Холостяк". Серед жінок, які спробують побудувати стосунки з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим, — Христина Горняк, колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, та Валерія Полянська, яка працює менеджеркою Лесі Нікітюк.

Редакція Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Прем’єра нового сезону запланована на 16 жовтня. В одному з промороликів Христина Горняк розповіла про свій попередній шлюб з Остапчуком.

"Це був дуже страшний період", — зізналася вона.

Володимир Остапчук і юристка Христина Горняк одружилися у 2020 році, а розлучилися у 2022-му. За час спільного життя вони придбали будинок у котеджному містечку під Києвом. Після розриву колишнє подружжя тривалий час не могло домовитися про розподіл нерухомості. Цього року Остапчук разом із сім’єю виїхав до Канади, де готується стати батьком учетверте.

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Тим часом у соцмережах уже обговорюють можливу перемогу Горняк у "Холостяку". Деякі користувачі припускають, що вона може дійти до фіналу, а дехто навіть називає її майбутньою обраницею Кравцова. Однак поки що це лише здогадки глядачів.

Христина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Ще одна учасниця нового сезону — Валерія Полянська, менеджерка телеведучої Лесі Нікітюк. У своєму проморолику вона розповіла, що робота забирає 98% її часу. За фотографіями в Instagram також можна помітити, що Валерія товаришує з Ольгою Мерзлікіною, колишньою дружиною гумориста Віктора Розового.

Що відомо про холостяка В’ячеслава Кравцова

В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, який виступав за національну збірну України. Він має звання майстра спорту України міжнародного класу та є рекордсменом збірної за кількістю зіграних матчів. Також спортсмен грав у НБА за команди Detroit Pistons і Phoenix Suns.

Окрім баскетболу, Кравцов займається бізнесом у сфері морської логістики. У спортсмена є п’ятирічна донька Мелісса від шлюбу з Еліною Руденко, яка у 2015 році здобула титул віцеміс України. Пара одружилася у 2019 році, але приблизно три роки тому розійшлася. Нині Еліна Руденко живе в Іспанії.

Раніше ми писали про те, що на телеканалі 2+2 стартував "Таксі для опера" — 16-серійна детективна комедія про таксиста й правоохоронця, які несподівано стають напарниками. Головні ролі виконали Григорій Бакланов із "Спіймати Кайдаша" та Дмитро Вівчарюк із фільму "Довбуш".

Також Новини.LIVE повідомляли про нові українські серіали, які виходять восени 2026 року. Деякі з них уже можна подивитися на телебаченні та онлайн-платформах, а на продовження "Парочки слідчих" глядачам доведеться чекати до кінця жовтня. Серед осінніх прем’єр — мелодрами, детективи й кримінальні історії зі знайомими героями.