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Главная Кино Кто будет бороться за сердце "Холостяка": СТБ показал первых участниц

Кто будет бороться за сердце "Холостяка": СТБ показал первых участниц

Ua ru
9 октября 2026 15:00
СТБ показал первых участниц "Холостяка-15": среди них бывшая Остапчука
Кристина Горняк. Фото: скриншот из видео

Телеканал СТБ назвал первых участниц 15-го сезона романтического шоу "Холостяк". Среди женщин, которые попытаются построить отношения с баскетболистом Вячеславом Кравцовым, — Кристина Горняк, бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, и Валерия Полянская, которая работает менеджером Леси Никитюк.

Редакция Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Премьера нового сезона запланирована на 16 октября. В одном из промороликов Кристина Горняк рассказала о своем предыдущем браке с Остапчуком.

"Это был очень страшный период", — призналась она.

Владимир Остапчук и юрист Кристина Горняк поженились в 2020 году, а развелись в 2022-м. За время совместной жизни они приобрели дом в коттеджном городке под Киевом. После разрыва бывшие супруги долгое время не могли договориться о разделе недвижимости. В этом году Остапчук вместе с семьей уехал в Канаду, где готовится стать отцом в четвертый раз.

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Тем временем в соцсетях уже обсуждают возможную победу Горняк в шоу "Холостяк". Некоторые пользователи предполагают, что она может дойти до финала, а некоторые даже называют ее будущей избранницей Кравцова. Однако пока это лишь догадки зрителей.

Христина Горняк візьме участь в "Холостяку-15"
Кристина Горняк. Фото: instagram.com/kristygor

Еще одна участница нового сезона — Валерия Полянская, менеджер телеведущей Леси Никитюк. В своем проморолике она рассказала, что работа занимает 98% ее времени. По фотографиям в Instagram также можно заметить, что Валерия дружит с Ольгой Мерзликиной, бывшей женой юмориста Виктора Розового.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что известно о холостяке Вячеславе Кравцове

Вячеслав Кравцов — украинский баскетболист, выступавший за национальную сборную Украины. Он имеет звание мастера спорта Украины международного класса и является рекордсменом сборной по количеству сыгранных матчей. Также спортсмен играл в НБА за команды "Детройт Пистонс" и "Финикс Санз".

Помимо баскетбола, Кравцов занимается бизнесом в сфере морской логистики. У спортсмена есть пятилетняя дочь Мелисса от брака с Элиной Руденко, которая в 2015 году завоевала титул вице-мисс Украины. Пара поженилась в 2019 году, но примерно три года назад рассталась. Сейчас Элина Руденко живет в Испании.

Ранее мы писали о том, что на телеканале 2+2 стартовал сериал "Такси для опера" — 16-серийная детективная комедия о таксисте и правоохранителе, которые неожиданно становятся напарниками. Главные роли исполнили Григорий Бакланов из "Поймать Кайдаша" и Дмитрий Вивчарюк из фильма "Довбуш".

Также Новини.LIVE сообщали о новых украинских сериалах, которые выйдут осенью 2026 года. Некоторые из них уже можно посмотреть по телевидению и на онлайн-платформах, а продолжения "Парочки следователей" зрителям придется ждать до конца октября. Среди осенних премьер — мелодрамы, детективы и криминальные истории со знакомыми героями.

шоу Холостяк знаменитости телеканал "СТБ" Холостяк-15
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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