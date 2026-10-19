Христина Горняк. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк, стала учасницею 15-го сезону шоу "Холостяк". У своїй відеовізитці вона розповіла про шлюб із шоуменом і назвала цей період життя дуже важким. На її слова відреагувала нинішня дружина ведучого, блогерка Катерина Полтавська.

Новини.LIVE розповість детальніше про її реакцію.

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Полтавська висловилася про Горняк на "Холостяку"

За словами Горняк, після року спільного життя Остапчук почав поводитися емоційно агресивно. Вона стверджує, що він "вживав алкоголь", "бив стіни", "кидав її речі", "лаявся" та "виганяв її". Христина також розповіла, що пережитий стрес був настільки сильним, що її нудило до блювання.

"Це був дуже жахливий період. Більше в моєму житті такого не буде", — поділилася нотаріуска. Після розлучення вона пообіцяла собі, що більше не допускатиме подібних стосунків.

Тепер Христина Горняк бере участь у романтичному реаліті "Холостяк", де претендує на серце баскетболіста В'ячеслава Кравцова.

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Катерина Полтавська прокоментувала її розповідь у своєму Telegram-каналі. Блогерка заявила, що не погоджується зі словами про зловживання алкоголем з боку Володимира Остапчука. За її словами, ведучий не мав такої проблеми ні в першому шлюбі, ні в їхніх теперішніх стосунках.

"Я не вважаю, що вона взагалі не повинна згадувати про це. Вона могла. Але хоча б говорила правду. Звинувачувати Вову в алкоголізмі, знаючи, що це не так, і що ваш шлюб просто виглядав так, що він постійно був на корпоративах, зйомках, проєктах, а ввечері ви разом напивалися й лаялися одне на одного матом, — це щонайменше несправедливо", — написала Полтавська.

Пост дружини Остапчука в Telegram

Отже, Катерина не заперечує права Христини розповідати про колишні стосунки, однак не погоджується з її словами щодо вживання алкоголю Володимиром Остапчуком.

Раніше ми писали про те, що прем’єра "Холостяка-15" з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим відбулася 16 жовтня на СТБ, а згодом нові випуски можна подивитися й на Netflix. Онлайн-перегляд матиме одну перевагу перед телевізійним ефіром — без рекламних пауз. Розповідаємо, о котрій годині шукати перший випуск на стримінговій платформі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Антоніна Хижняк, відома глядачам за роллю Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", несподівано опинилася в центрі обговорень через новину про "Холостячку". У Threads українці вже сперечаються, чи потрібен такий проєкт успішній акторці та чи варто їй виставляти особисте життя на загальний огляд.