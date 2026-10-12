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Головна Кіно "Холостяк-15" покажуть на Netflix: коли на платформі вийде перший випуск

"Холостяк-15" покажуть на Netflix: коли на платформі вийде перший випуск

Ua ru
12 жовтня 2026 19:25
Шоу "Холостяк-15" можна буде дивитися на Netflix: дата й час виходу
В'ячеслав Кравцов. Фото: скриншот з відео

Ювілейний сезон "Холостяка" з В’ячеславом Кравцовим можна буде дивитися не лише на телеканалі СТБ, а й на Netflix. Українські глядачі отримають доступ до нових випусків стримінгового сервісу після телевізійного ефіру. Прем’єра 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" відбудеться 16 жовтня о 19:00 на СТБ. 

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Коли "Холостяк-15" вийде на Netflix

Для тих, хто звик дивитися телевізійні проєкти онлайн, буде змога переглянути нові епізоди й на Netflix. Щоправда, починати перегляд доведеться трохи пізніше, ніж глядачам біля телевізорів. Випуски з’являтимуться на платформі через 90 хвилин після початку ефіру на СТБ. Водночас на Netflix не буде рекламних пауз, тому онлайн-перегляд завершуватиметься приблизно тоді ж, коли й телевізійний показ.

Такий формат дає змогу обирати зручний спосіб перегляду, не змінюючи звичного графіка виходу програми. Глядачі, які не хочуть перериватися на рекламу, зможуть подивитися випуск на стримінговому сервісі, а прихильники телевізійного формату — стежити за подіями наживо.

Хто став головним героєм "Холостяка-15"

Цього сезону за серце головного героя змагатимуться учасниці, які спробують побудувати стосунки з В’ячеславом Кравцовим. Він відомий український баскетболіст, капітан національної збірної України, який упродовж кар’єри грав у клубах NBA, а також виступав за європейські й українські команди.

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Вихід проєкту на Netflix важливий і для самого шоу, і для українського телевиробництва. Генеральна директорка СТБ Людмила Семчук зазначила, що сьогодні аудиторія телевізійних проєктів не обмежується одним каналом. Глядачі обговорюють побачене в соцмережах, шукають додаткові матеріали та дивляться контент на різних платформах.

Представники Starlight Media, до якої належить СТБ, також наголосили на важливості співпраці з міжнародним стримінговим сервісом. Для українського контенту це ще один спосіб знайти свою аудиторію та розширити присутність у цифровому середовищі.

Отже, перший випуск "Холостяка-15" вийде 16 жовтня о 19:00 на СТБ, а на Netflix його можна буде подивитися через півтори години після початку ефіру. Наступні епізоди також з’являтимуться на платформі за цією схемою.

Раніше ми писали про продовження "Бріджертонів", а тепер Netflix готує ще одну історію в цьому всесвіті. Новий романтичний мінісеріал покаже молоді роки Вайолет Бріджертон та її знайомство з майбутнім чоловіком Едмундом. Саме з їхньої історії кохання починається історія родини, за життям якої глядачі стежать в основному серіалі.

Також Новини.LIVE повідомляли про найпопулярніші серіали від Netflix за вересень, але деякі проєкти збирають мільйони переглядів роками після прем’єри. "Гра в кальмара", "Венздей", "Дивні дива" та "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" увійшли до числа найбільших хітів платформи, хоча їхні сюжети й жанри суттєво відрізняються.

фільм Netflix знаменитості шоу Холостяк-15
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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