Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино "Холостяк-15" покажут на Netflix: когда на платформе выйдет первый выпуск

"Холостяк-15" покажут на Netflix: когда на платформе выйдет первый выпуск

Ua ru
12 октября 2026 19:25
Шоу "Холостяк-15" можно будет посмотреть на Netflix: дата и время выхода
Вячеслав Кравцов. Фото: скриншот из видео

Юбилейный сезон "Холостяка" с Вячеславом Кравцовым можно будет смотреть не только на телеканале СТБ, но и на Netflix. Украинские зрители получат доступ к новым выпускам на стриминговом сервисе после телевизионного эфира. Премьера 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" состоится 16 октября в 19:00 на СТБ.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Реклама

Когда "Холостяк-15" выйдет на Netflix

Для тех, кто привык смотреть телепроекты онлайн, появится возможность посмотреть новые эпизоды и на Netflix. Правда, начинать просмотр придется чуть позже, чем зрителям у телевизоров. Выпуски будут появляться на платформе через 90 минут после начала эфира на СТБ. При этом на Netflix не будет рекламных пауз, поэтому онлайн-просмотр завершится примерно в то же время, что и телевизионный показ.

Такой формат позволяет выбирать удобный способ просмотра, не меняя привычного графика выхода программы. Зрители, которые не хотят прерываться на рекламу, смогут посмотреть выпуск на стриминговом сервисе, а поклонники телевизионного формата — следить за событиями в прямом эфире.

Кто стал главным героем "Холостяка-15"

В этом сезоне за сердце главного героя будут бороться участницы, которые попытаются построить отношения с Вячеславом Кравцовым. Он — известный украинский баскетболист, капитан национальной сборной Украины, который на протяжении карьеры играл в клубах НБА, а также выступал за европейские и украинские команды.

Читайте также:

Выход проекта на Netflix важен как для самого шоу, так и для украинского телепроизводства. Генеральный директор СТБ Людмила Семчук отметила, что сегодня аудитория телевизионных проектов не ограничивается одним каналом. Зрители обсуждают увиденное в соцсетях, ищут дополнительные материалы и смотрят контент на разных платформах.

Представители Starlight Media, которой принадлежит СТБ, также подчеркнули важность сотрудничества с международным стриминговым сервисом. Для украинского контента это еще один способ найти свою аудиторию и расширить присутствие в цифровой среде.

Итак, первый выпуск "Холостяка-15" выйдет 16 октября в 19:00 на СТБ, а на Netflix его можно будет посмотреть через полтора часа после начала эфира. Следующие эпизоды также будут появляться на платформе по этой схеме.

Ранее мы писали о продолжении "Бриджертонов", а теперь Netflix готовит еще одну историю в этой вселенной. Новый романтический мини-сериал покажет юность Вайолет Бриджертон и ее знакомство с будущим мужем Эдмундом. Именно с их истории любви начинается история семьи, за жизнью которой зрители следят в основном сериале.

Также Новини.LIVE сообщали о самых популярных сериалах Netflix за сентябрь, но некоторые проекты набирают миллионы просмотров даже спустя годы после премьеры. "Игра в кальмара", "Венсдей", "Странные чудеса" и "Урод: История Джеффри Дамера" вошли в число крупнейших хитов платформы, хотя их сюжеты и жанры существенно различаются.

кино Netflix знаменитости шоу Холостяк-15
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации