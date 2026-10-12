Шоу "Холостяк-15" можно будет посмотреть на Netflix: дата и время выхода

Вячеслав Кравцов. Фото: скриншот из видео

Юбилейный сезон "Холостяка" с Вячеславом Кравцовым можно будет смотреть не только на телеканале СТБ, но и на Netflix. Украинские зрители получат доступ к новым выпускам на стриминговом сервисе после телевизионного эфира. Премьера 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" состоится 16 октября в 19:00 на СТБ.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Когда "Холостяк-15" выйдет на Netflix

Для тех, кто привык смотреть телепроекты онлайн, появится возможность посмотреть новые эпизоды и на Netflix. Правда, начинать просмотр придется чуть позже, чем зрителям у телевизоров. Выпуски будут появляться на платформе через 90 минут после начала эфира на СТБ. При этом на Netflix не будет рекламных пауз, поэтому онлайн-просмотр завершится примерно в то же время, что и телевизионный показ.

Такой формат позволяет выбирать удобный способ просмотра, не меняя привычного графика выхода программы. Зрители, которые не хотят прерываться на рекламу, смогут посмотреть выпуск на стриминговом сервисе, а поклонники телевизионного формата — следить за событиями в прямом эфире.

Кто стал главным героем "Холостяка-15"

В этом сезоне за сердце главного героя будут бороться участницы, которые попытаются построить отношения с Вячеславом Кравцовым. Он — известный украинский баскетболист, капитан национальной сборной Украины, который на протяжении карьеры играл в клубах НБА, а также выступал за европейские и украинские команды.

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Выход проекта на Netflix важен как для самого шоу, так и для украинского телепроизводства. Генеральный директор СТБ Людмила Семчук отметила, что сегодня аудитория телевизионных проектов не ограничивается одним каналом. Зрители обсуждают увиденное в соцсетях, ищут дополнительные материалы и смотрят контент на разных платформах.

Представители Starlight Media, которой принадлежит СТБ, также подчеркнули важность сотрудничества с международным стриминговым сервисом. Для украинского контента это еще один способ найти свою аудиторию и расширить присутствие в цифровой среде.

Итак, первый выпуск "Холостяка-15" выйдет 16 октября в 19:00 на СТБ, а на Netflix его можно будет посмотреть через полтора часа после начала эфира. Следующие эпизоды также будут появляться на платформе по этой схеме.

Ранее мы писали о продолжении "Бриджертонов", а теперь Netflix готовит еще одну историю в этой вселенной. Новый романтический мини-сериал покажет юность Вайолет Бриджертон и ее знакомство с будущим мужем Эдмундом. Именно с их истории любви начинается история семьи, за жизнью которой зрители следят в основном сериале.

Также Новини.LIVE сообщали о самых популярных сериалах Netflix за сентябрь, но некоторые проекты набирают миллионы просмотров даже спустя годы после премьеры. "Игра в кальмара", "Венсдей", "Странные чудеса" и "Урод: История Джеффри Дамера" вошли в число крупнейших хитов платформы, хотя их сюжеты и жанры существенно различаются.