Кристина Горняк. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, стала участницей 15-го сезона шоу "Холостяк". В своей видеопрезентации она рассказала о браке с шоуменом и назвала этот период жизни очень тяжелым. На ее слова отреагировала нынешняя жена ведущего, блогер Екатерина Полтавская.

Новини.LIVE расскажут подробнее о её реакции.

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Полтавская высказалась о Горняк на "Холостяке"

По словам Горняк, после года совместной жизни Остапчук начал вести себя эмоционально агрессивно. Она утверждает, что он "употреблял алкоголь", "бил по стенам", "бросал ее вещи", "ругался" и "выгонял ее". Кристина также рассказала, что пережитый стресс был настолько сильным, что ее тошнило до рвоты.

"Это был очень ужасный период. Больше в моей жизни такого не будет", — поделилась нотариус. После развода она пообещала себе, что больше не будет допускать подобных отношений.

Сейчас Кристина Горняк участвует в романтическом реалити-шоу "Холостяк", где претендует на сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова.

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Екатерина Полтавская прокомментировала ее рассказ в своем Telegram-канале. Блогер заявила, что не согласна со словами о злоупотреблении алкоголем со стороны Владимира Остапчука. По ее словам, у ведущего не было такой проблемы ни в первом браке, ни в их нынешних отношениях.

"Я не считаю, что она вообще не должна была об этом упоминать. Она могла. Но хотя бы говорила правду. Обвинять Вову в алкоголизме, зная, что это не так, и что ваш брак просто выглядел так, что он постоянно был на корпоративах, съемках, проектах, а вечером вы вместе напивались и ругались друг на друга матом, — это, как минимум, несправедливо", — написала Полтавская.

Пост жены Остапчука в Telegram

Итак, Екатерина не отрицает права Кристины рассказывать о бывших отношениях, однако не согласна с ее словами относительно употребления алкоголя Владимиром Остапчуком.

Ранее мы писали о том, что премьера "Холостяка-15" с баскетболистом Вячеславом Кравцовым состоялась 16 октября на СТБ, а впоследствии новые выпуски можно будет посмотреть и на Netflix. Онлайн-просмотр будет иметь одно преимущество перед телевизионным эфиром — отсутствие рекламных пауз. Рассказываем, в котором часу искать первый выпуск на стриминговой платформе.

Также Новини.LIVE сообщали, что Антонина Хижняк, известная зрителям по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", неожиданно оказалась в центре обсуждений из-за новости о "Холостячке". В Threads украинцы уже спорят, нужен ли такой проект успешной актрисе и стоит ли ей выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение.