Антонина Хижняк. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Украинская актриса Антонина Хижняк стала главной героиней нового сезона романтического реалити-шоу "Холостячка". Эта новость вызвала оживленные обсуждения в соцсетях: одни радуются возможности увидеть звезду "Поймать Кайдаша" в новом амплуа, а другие не понимают, зачем успешной актрисе участвовать в телепроекте, где ее личная жизнь окажется под пристальным вниманием зрителей.

Новини.LIVE изучил различные мнения украинцев по этому поводу в Threads.

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Как отреагировали на участие Антонины Хижняк в "Холостячке"

После объявления имени новой героини пользователи Threads начали обсуждать, действительно ли такой формат нужен актрисе. Под соответствующим постом Григория Решетника о том, что именно Антонина станет новой героиней "Холостячки", мнения разделились. Часть комментаторов отнеслась к новости с энтузиазмом, тогда как другие усомнились в целесообразности такого шага для ее карьеры.

Один из главных аргументов скептиков — Хижняк и без романтического реалити обладает узнаваемостью и имеет работу по специальности. Ее Мотря из сериала "Поймать Кайдаша" давно запомнилась зрителям, а сама актриса продолжает сниматься в украинских проектах. Поэтому некоторым трудно понять, зачем ей соглашаться на формат, в котором отношения становятся частью телевизионного шоу.

Комментарий в Threads. Скриншот Новини.LIVE

Звучат и опасения, что участие в "Холостячке" может сказаться на восприятии актрисы аудиторией. В то же время это пока лишь предположения комментаторов, а не следствие, которое можно предсказать заранее.

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Почему зрители поддерживают новую героиню

Есть и те, кому выбор Антонины пришелся по душе. Поклонников заинтересовала сама перспектива увидеть актрису вне привычных ролей и узнать, какой она будет в поисках партнера. Для них ее прямолинейность и чувство юмора — повод ждать откровенных разговоров, неожиданных знакомств и ситуаций, которые не всегда можно предсказать по сценарию.

Некоторые пользователи признаются, что не ожидали увидеть Хижняк среди героинь романтического реалити-шоу. Именно неожиданный выбор и стал одной из причин такого интереса к будущему сезону.

Комментарий в Threads. Скриншот Новини.LIVE

Отдельно встал вопрос о мужчинах, которые будут претендовать на сердце актрисы. На фоне полномасштабной войны зрители обращают внимание не только на харизму будущих участников, но и на то, кого именно команда проекта допустит к кастингу. В дискуссиях вспоминают и сезон с ветераном Александром Тереном, обсуждая ответственность создателей шоу при отборе героев.

Что известно о личной жизни Антонины Хижняк

Актриса была замужем за Андреем Якушевым. В июне 2017 года у них родился сын Максим, а в 2019 году брак закончился разводом. Позже Хижняк встречалась с актером Александром Боднаром. Впоследствии она рассказала о новой любви, однако не стала называть своего избранника.

В официальном анонсе "Холостячки" создатели описывают Антонину как женщину, которая не хочет притворяться ради чужого одобрения и стремится оставаться собой в отношениях. Поможет ли шоу ей встретить близкого человека, пока неизвестно. Но уже сейчас ясно, что выбор актрисы вызвал дискуссию не только о любви, но и о том, стоит ли публичным людям раскрывать свою личную жизнь перед многомиллионной аудиторией.

Ранее мы писали о новом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк". Следить за свиданиями и выбором главного героя можно будет не только на СТБ, но и на Netflix. Правда, на стриминговой платформе первый выпуск появится с задержкой — рассказываем, когда именно его можно будет посмотреть.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что СТБ раскрыл имена первых участниц "Холостяк-15". Среди них — юрист Кристина Горняк, которая ранее была замужем за Владимиром Остапчуком, и Валерия Полянская, менеджер Леси Никитюк. Первый выпуск с участием баскетболиста Вячеслава Кравцова состоится 16 октября.