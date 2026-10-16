Антоніна Хижняк. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Українська акторка Антоніна Хижняк стала головною героїнею нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Новина викликала жваве обговорення в соцмережах: одні радіють можливості побачити зірку "Спіймати Кайдаша" в новому амплуа, а інші не розуміють, навіщо успішній акторці йти на телепроєкт, де її особисте життя опиниться під пильною увагою глядачів.

Новини.LIVE вивчив різні думки українців з цього приводу у Threads.

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Як відреагували на участь Антоніни Хижняк у "Холостячці"

Після оголошення імені нової героїні користувачі Threads почали обговорювати, чи справді такий формат потрібен акторці. Під відповідним дописом Григорія Решетніка про те, що саме Антоніна стане новою героїнею "Холостячки", думки розділилися. Частина коментаторів поставилася до новини з ентузіазмом, тоді як інші засумнівалися в доцільності такого кроку для її кар'єри.

Один із головних аргументів скептиків — Хижняк і без романтичного реаліті має впізнаваність і роботу за фахом. Її Мотря із серіалу "Спіймати Кайдаша" давно запам'яталася глядачам, а сама акторка продовжує зніматися в українських проєктах. Тому декому важко зрозуміти, навіщо їй погоджуватися на формат, у якому стосунки стають частиною телевізійного шоу.

Коментар у Threads. Скриншот Новини.LIVE

Звучать і побоювання, що участь у "Холостячці" може позначитися на сприйнятті акторки аудиторією. Водночас це поки лише припущення коментаторів, а не наслідок, який можна передбачити заздалегідь.

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Чому глядачі підтримують нову героїню

Є й ті, кому вибір Антоніни припав до душі. Прихильників зацікавила сама перспектива побачити акторку поза звичними ролями та дізнатися, якою вона буде в пошуках партнера. Для них її прямолінійність і почуття гумору — привід чекати на відверті розмови, несподівані знайомства й ситуації, які не завжди можна передбачити за сценарієм.

Деякі користувачі зізнаються, що не очікували побачити Хижняк серед героїнь романтичного реаліті. Саме несподіваний вибір і став однією з причин такого інтересу до майбутнього сезону.

Коментар у Threads. Скриншот Новини.LIVE

Окремо постало питання про чоловіків, які претендуватимуть на серце акторки. На тлі повномасштабної війни глядачі звертають увагу не лише на харизму майбутніх учасників, а й на те, кого саме команда проєкту допустить до кастингу. У дискусіях згадують і сезон із ветераном Олександром Тереном, обговорюючи відповідальність творців шоу під час відбору героїв.

Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк

Акторка була одружена з Андрієм Якушевим. У червні 2017 року в них народився син Максим, а у 2019 році шлюб завершився розлученням. Пізніше Хижняк мала стосунки з актором Олександром Боднаром. Згодом вона розповіла про нове кохання, однак не стала називати свого обранця.

В офіційному анонсі "Холостячки" творці описують Антоніну як жінку, яка не хоче вдавати почуття заради чужого схвалення й прагне залишатися собою у стосунках. Чи справді шоу допоможе їй зустріти близьку людину, поки невідомо. Але вже зараз зрозуміло, що вибір акторки викликав дискусію не лише про кохання, а й про те, чи варто публічним людям відкривати особисте життя перед багатомільйонною аудиторією.

Раніше ми писали про новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Стежити за побаченнями та вибором головного героя можна буде не лише на СТБ, а й на Netflix. Щоправда, на стримінговій платформі перший випуск з’явиться із затримкою — розповідаємо, коли саме його можна буде переглянути.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що СТБ розкрив імена перших учасниць "Холостяк-15". Серед них — юристка Христина Горняк, яка раніше була одружена з Володимиром Остапчуком, і Валерія Полянська, менеджерка Лесі Нікітюк. Перший випуск за участю баскетболіста В’ячеслава Кравцова відбудеться 16 жовтня.