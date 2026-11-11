Вячеслав Кравцов. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

До финала романтического реалити-шоу "Холостяк-15" еще далеко, ведь зрители увидели лишь четвертый выпуск. Однако в сети уже появились предположения о том, кто из участниц останется рядом с Вячеславом Кравцовым до последних церемоний роз. Свою версию развития событий озвучил блогер Богдан Беспалов.

Новини.LIVE поделится интересной информацией по этому поводу.

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По словам инсайдера, в финале шоу могут встретиться психолог Любовь Конате и Татьяна Бевз, которая работает руководителем отдела маркетинга в международной компании. Именно между этими двумя участницами, как утверждает Беспалов, баскетболист якобы и сделает окончательный выбор.

Кто может стать финалистками "Холостяка-15"

В истории Любови есть одна интересная деталь: она уже была связана со спортивной средой. Ее бывший муж профессионально занимался баскетболом. Кроме того, женщина воспитывает дочь от предыдущих отношений. У Вячеслава Кравцова также есть ребенок, поэтому это обстоятельство может стать одной из тем их общения в проекте.

Образ Конате с церемонии роз. Фото: Instagram/konate_liubov_psy

Однако, по прогнозу блогера, зрителям не стоит ждать спокойного соперничества между девушками. Он утверждает, что Татьяна еще не раз окажется в центре конфликтов, а ее чувства к Холостяку якобы будут значительно сильнее, чем его интерес к ней.

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Татьяна Бевз. Фото: Instagram/tattiana.bevz

"Любочка у нас в финале вместе с Таней Бевз, которая не выиграет проект. Она постоянно будет устраивать драмы, потому что она настоящая drama queen. А самое печальное и одновременно самое смешное в этой истории то, что впереди нас ждут ее истерики, слезы и скандалы. Все потому, что она по-настоящему влюбилась в Кравцова, а он просто от всего этого рофлил", — заявил Богдан Беспалов.

Какие еще подробности раскрыл блогер

Одним из косвенных подтверждений своей версии Беспалов назвал появление съемочной группы "Холостяка" в Изяславе — родном городе Любови Конате. Участницы проекта обычно знакомят Холостяка со своими семьями ближе к финалу. В частности, такие встречи предусмотрены в девятом выпуске, когда в борьбе за сердце главного героя остаются четыре участницы.

Блогер также высказал предположение, что знакомство Кравцова и Конате могло состояться задолго до съемок. По его словам, они якобы уже знали друг друга, а участие в телешоу могло стать для обоих возможностью привлечь дополнительное внимание публики.

"Он понимал, что нужно выбрать победительницу, с которой можно будет засветиться в медиапространстве. В итоге каждый из них получит свое. Он — определенную медийность, ведь ради этого и пошел на проект. Ну и, конечно, она", — поделился своим мнением Беспалов.

В то же время все эти подробности пока остаются версией блогера, который ссылается на собственные источники. Официально телеканал СТБ не подтверждал ни состав финалисток, ни возможную победительницу. Поэтому зрителям придется следить за следующими выпусками, чтобы увидеть, сбудутся ли прогнозы Беспалова.

Ранее мы писали о том, что участие Кристины Горняк в "Холостяке-15" привлекло внимание еще и из-за ее прошлого брака с Владимиром Остапчуком. В видеовизитке нотариус откровенно рассказала о сложном периоде в отношениях с ведущим, а его нынешняя жена Екатерина Полтавская не оставила эти слова без ответа и публично выразила свою позицию.

Также Новини.LIVE сообщали, что 15-й сезон "Холостяка" с Вячеславом Кравцовым уже стартовал — зрители увидели четыре выпуска романтического реалити-шоу. Шоу можно смотреть не только на телеканале СТБ, но и на Netflix, где новые эпизоды будут появляться после телевизионного эфира. Таким образом, следить за историей участниц и главного героя можно будет и на стриминговой платформе.