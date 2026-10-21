Фрагмент з шоу "Холостяк". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У першому випуску 15-го сезону "Холостяка" В’ячеслав Кравцов уперше докладно розповів про розлучення з моделлю Еліною Руденко. Баскетболіст зізнався, що свого часу вони були щасливі разом, але постійна розлука поступово зруйнувала їхні стосунки. Тепер він знову готовий шукати кохання.

Новини.LIVE розповість детальніше про особисте життя головного холостяка країни.

Реклама

Чому розпався шлюб В’ячеслава Кравцова та Еліни Руденко

Новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" стартував 16 жовтня 2026 року. Головним героєм став 38-річний український баскетболіст В’ячеслав Кравцов, який у першому випуску несподівано відверто заговорив про особисте життя. Він згадав колишню дружину, модель Еліну Руденко, та пояснив, чому їхня сім’я розпалася три роки тому.

Кравцов не приховував, що на початку стосунків між ними були сильні почуття. Він описав Еліну як активну й цілеспрямовану людину та зазначив, що свого часу вони були щасливі разом. Проте згодом обставини почали змінювати їхнє життя, а відстань стала серйозною перешкодою для шлюбу.

"Ми не бачилися півроку. Через спілкування на відстані ми віддалилися… Почали часто сваритися, і через деякий час сіли й обговорили, що найкраще це припинити", — розповів баскетболіст.

Читайте також:

Тож, за словами В’ячеслава, справа була не в одній сварці чи раптовому конфлікті. Тривалі розлуки поступово позначилися на їхніх стосунках. Зрештою, колишнє подружжя вирішило розійтися. Кравцов наголосив, що тепер кожен із них живе власним життям. Водночас вони залишаються батьками спільної доньки Мелісси.

Чи готовий Кравцов до нових стосунків

Участь у "Холостяку" баскетболіст пояснив бажанням знову знайти кохану людину. Після розлучення минуло вже три роки, і тепер він, схоже, готовий до нового етапу в особистому житті.

"Тому я тут", — коротко відповів Кравцов, пояснюючи, чому погодився стати головним героєм шоу.

Чи вдасться йому побудувати стосунки, які витримають не лише романтичні побачення, а й повсякденні труднощі, глядачі побачать упродовж сезону.

Раніше ми писали про учасниць "Холостяка-15", а тепер увагу привернула Христина Горняк — колишня дружина Володимира Остапчука. У відеовізитці вона згадала шлюб із ведучим і назвала цей період життя дуже важким. На її слова відреагувала нинішня дружина шоумена Катерина Полтавська.

Також Новини.LIVE повідомляли, що акторка Антоніна Хижняк стала головною героїнею нового сезону "Холостячки". У Threads уже сперечаються, чи потрібне таке шоу успішній акторці й чи варто їй виставляти особисте життя на загальний огляд.