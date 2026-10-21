Фрагмент из шоу "Холостяк". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В первом выпуске 15-го сезона шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов впервые подробно рассказал о разводе с моделью Элиной Руденко. Баскетболист признался, что в свое время они были счастливы вместе, но постоянная разлука постепенно разрушила их отношения. Теперь он снова готов искать любовь.

Новини.LIVE расскажут подробнее о личной жизни главного холостяка страны.

Реклама

Почему распался брак Вячеслава Кравцова и Элины Руденко

Новый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" стартовал 16 октября 2026 года. Главным героем стал 38-летний украинский баскетболист Вячеслав Кравцов, который в первом выпуске неожиданно откровенно заговорил о личной жизни. Он вспомнил бывшую жену, модель Элину Руденко, и объяснил, почему их семья распалась три года назад.

Кравцов не скрывал, что в начале отношений между ними были сильные чувства. Он описал Элину как активного и целеустремленного человека и отметил, что в свое время они были счастливы вместе. Однако со временем обстоятельства начали менять их жизнь, а расстояние стало серьезным препятствием для брака.

"Мы не виделись полгода. Из-за общения на расстоянии мы отдалились… Начали часто ссориться, и через некоторое время сели и обсудили, что лучше всего это прекратить", — рассказал баскетболист.

Читайте также:

Поэтому, по словам Вячеслава, дело было не в одной ссоре или внезапном конфликте. Длительные разлуки постепенно сказались на их отношениях. В конце концов, бывшие супруги решили расстаться. Кравцов подчеркнул, что теперь каждый из них живет своей жизнью. В то же время они остаются родителями общей дочери Мелиссы.

Готов ли Кравцов к новым отношениям

Участие в "Холостяке" баскетболист объяснил желанием вновь найти любимую. После развода прошло уже три года, и теперь он, похоже, готов к новому этапу в личной жизни.

"Поэтому я здесь", — кратко ответил Кравцов, объясняя, почему согласился стать главным героем шоу.

Удастся ли ему построить отношения, которые выдержат не только романтические свидания, но и повседневные трудности, зрители увидят в течение сезона.

Ранее мы писали об участницах "Холостяка-15", а теперь внимание привлекла Кристина Горняк — бывшая жена Владимира Остапчука. В видеопрезентации она вспомнила о браке с ведущим и назвала этот период жизни очень тяжелым. На ее слова отреагировала нынешняя жена шоумена Екатерина Полтавская.

Также Новини.LIVE сообщали, что актриса Антонина Хижняк стала главной героиней нового сезона "Холостячки". В Threads уже спорят, нужно ли такое шоу успешной актрисе и стоит ли ей выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение.