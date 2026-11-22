Фрагмент из фильма "Кот в шляпе". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Кажется, что зимние вечера просто созданы для семейных просмотров фильмов. Когда за окном холодно, хочется устроиться с детьми перед экраном и вместе окунуться в историю, где есть место чудесам, приключениям и веселым героям. Если все части "Гарри Поттера" уже пересмотрены, можно попробовать другие фильмы, которые подарят немного сказочного настроения.

Новини.LIVE расскажет, на каких фильмах стоит сосредоточиться.

Реклама

"Смолфут" (2018)

Заснеженные горные вершины, снежные заносы и целый мир, скрытый от человеческих глаз, — в этой анимационной истории зимняя атмосфера ощущается с первых минут. Главный герой Миго — молодой йети, который случайно узнает, что люди действительно существуют. Его открытие противоречит убеждениям всего племени, поэтому он отправляется на поиски доказательств. Детей ждут фантастические существа, приключения и немало юмора. А взрослым может понравиться мысль о том, что иногда стоит подвергнуть сомнению даже то, в чем все вокруг уверены.

"Приключения Паддингтона" (2014)

Лондон в этой истории предстает городом уютных улиц, старых домов и новых знакомств. Именно сюда из далекого Перу прибывает маленький медвежонок Паддингтон, который мечтает найти настоящую семью. Его берут под свою опеку Брауны, но жизнь с таким гостем быстро превращается в череду забавных приключений. Фильм не о Рождестве, однако его теплая атмосфера хорошо подходит для зимнего вечера. К тому же история напоминает, что семьей могут стать люди, которые сначала были совершенно незнакомыми.

"102 Далматинца" (2000)

Если хочется немного юмора и приключений, можно вернуться к истории о Круэлле Де Виль. После выхода из тюрьмы она якобы изменила свои взгляды и стала защищать животных. Но старые привычки дают о себе знать, и вскоре в городе снова начинают исчезать щенки. Это не зимняя сказка в традиционном понимании, но семейная комедия хорошо подойдет для просмотра во время каникул.

Читайте также:

"Барби в рождественской песне" (2008)

А вот этот мультфильм уже напрямую связан с зимними праздниками. Барби рассказывает сестре Келли историю о капризной певице Иден Старлинг, которая не собирается менять свои планы даже ради Рождества. Но встреча с тремя духами заставляет героиню пересмотреть свое отношение к близким.

История вдохновлена известной повести Чарльза Диккенса, но подана в более легком формате для детской аудитории.

"Кот в шляпе" (2003)

Дождливый день, скука и двое детей, которые не знают, чем себя занять. Все меняется, когда в дом Конрада и Салли заглядывает чудаковатый Кот в полосатой шляпе. Его появление обещает развлечения, но очень быстро обычный дом превращается в место невероятного беспорядка. Это еще одна история для тех дней, когда на улице совсем не хочется гулять.

Ранее мы писали о том, что "Зеленая миля", "1+1" и "В погоне за счастьем" — именно те фильмы, которые нельзя оставить без внимания. У каждой своя история, но все три оставляют после себя гораздо больше, чем просто впечатления от просмотра.

Также Новини.LIVE сообщали, что мультфильм для семейного вечера не обязательно должен быть интересен только ребенку. Для совместного вечера можно выбирать анимацию, в которой есть не только яркие персонажи, но и темы, близкие зрителям разного возраста.