Якщо сумуєте за "Гаррі Поттером": 4 фільми з чарівною атмосферою

Девушка смотрит телевизор. Фото: magnific

После "Гарри Поттера" сложно найти фильм, который подарит такое же фантастическое ощущение — будто за обычной дверью скрывается целый мир со своими собственными правилами. Но есть фильмы, в которых тоже хватает магии, загадок, странных существ и подростков, которым приходится взрослеть прямо в ходе опасных приключений.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Фантастические твари и где они обитают" (2016)

Самый очевидный вариант для тех, кто не готов прощаться с миром магии. События происходят задолго до знакомой истории о Гарри, а главным героем становится Ньют Скамандер — волшебник и исследователь фантастических существ.

В отличие от Хогвартса, на этот раз зритель оказывается в Нью-Йорке 1920-х годов. Ньют приезжает в город со своими волшебными животными, но несколько из них сбегают. С этого и начинается настоящее приключение.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф" (2005)

Четверо детей находят в старом доме шкаф, который ведет в Нарнию — сказочное королевство, где время течет по-другому, а животные могут разговаривать. Сначала это похоже на детскую игру, но очень скоро герои оказываются в центре войны.

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"Нарния" может понравиться поклонникам "Гарри Поттера" именно благодаря ощущению открытия нового мира. Правда, вместо волшебников и палочек — здесь говорящие животные, древняя магия и борьба добра со злом.

"Дом чудных детей мисс Сапсан" (2016)

Эта история подойдет тем, кому в "Гарри Поттере" нравилась не только магия, но и компания подростков, у каждого из которых есть своя удивительная особенность. Джейкоб после смерти дедушки отправляется на загадочный остров и находит дом, в котором живут дети с необычными способностями. Их возглавляет мисс Сапсан, а сам дом скрывает немало тайн. Здесь есть петля времени, опасные существа и герои, которые совсем не похожи на обычных школьников. Фильм Тима Бертона получился мрачнее "Гарри Поттера", но понравится тем, кто любит фэнтези.

"Перси Джексон и похититель молний" (2010)

Перси Джексон долгое время считает себя обычным подростком, пока не выясняется, что его отец — греческий бог Посейдон. После этого жизнь героя резко меняется: он попадает в лагерь для полубогов и узнает, что оказался в центре древнего конфликта.

По настроению это одна из самых близких к "Гарри Поттеру" историй: обычный парень вдруг узнает о скрытом мире, находит новых друзей и вынужден разобраться в собственных способностях. Только вместо Хогвартса здесь лагерь полубогов, а вместо профессоров — герои древнегреческих мифов.

Ранее мы писали о том, что "Рассказ служанки" и "Добрые предвестники" имеют мало общего по сюжету. Одна история рассказывает о власти и контроле, вторая — об ангеле и демоне, которые пытаются предотвратить конец света. Обе созданы по мотивам книг и получили высокие оценки зрителей.

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