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Головна Кіно 4 фільми для тих, кому мало восьми частин "Гаррі Поттера"

4 фільми для тих, кому мало восьми частин "Гаррі Поттера"

Ua ru
10 вересня 2026 19:03
Якщо сумуєте за "Гаррі Поттером": 4 фільми з чарівною атмосферою
Дівчина дивиться телевізор. Фото: magnific

Після "Гаррі Поттера" складно знайти фільм, який дасть те саме фантастичне відчуття — ніби за звичайними дверима ховається цілий світ із власними правилами. Але є фільми, де теж вистачає магії, загадок, дивних істот і підлітків, яким доводиться дорослішати просто під час небезпечних пригод.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016)

Найочевидніший варіант для тих, хто не готовий прощатися зі світом магії. Події відбуваються задовго до знайомої історії про Гаррі, а головним героєм стає Ньют Скамандер — чарівник і дослідник фантастичних істот.

На відміну від Гоґвортсу, цього разу глядач опиняється у Нью-Йорку 1920-х років. Ньют приїжджає до міста зі своїми чарівними тваринами, але кілька з них тікають. З цього й починається справжня пригода.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа" (2005)

Четверо дітей знаходять у старому будинку шафу, яка веде до Нарнії — казкового королівства, де час іде інакше, а тварини можуть розмовляти. Спочатку це схоже на дитячу гру, але дуже швидко герої опиняються в центрі війни.

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"Нарнія" може сподобатися шанувальникам "Гаррі Поттера" саме через відчуття відкриття нового світу. Щоправда, замість чаклунів і паличок — тут тварини, що говорять, давня магія та боротьба добра зі злом.

"Дім дивних дітей міс Сапсан" (2016)

Ця історія підійде тим, кому в "Гаррі Поттері" подобалася не лише магія, а й компанія підлітків, кожен із яких має власну дивну особливість. Джейкоб після смерті дідуся вирушає на загадковий острів і знаходить будинок, у якому живуть діти з незвичайними здібностями. Їх очолює міс Сапсан, а сам будинок приховує чимало таємниць. Тут є петля часу, небезпечні істоти та герої, які зовсім не схожі на звичайних школярів. Фільм Тіма Бертона вийшов похмурішим за "Гаррі Поттера", але сподобається тим, хто любить у фентезі.

"Персі Джексон та викрадач блискавок" (2010)

Персі Джексон довго вважає себе звичайним підлітком, поки не з'ясовується, що його батько — грецький бог Посейдон. Після цього життя героя різко змінюється: він потрапляє до табору для напівбогів і дізнається, що опинився всередині стародавнього конфлікту.

За настроєм це одна з найближчих до "Гаррі Поттера" історій: звичайний хлопець раптом дізнається про прихований світ, знаходить нових друзів і змушений розібратися у власних здібностях. Тільки замість Гоґвортсу тут табір напівбогів, а замість професорів — герої давньогрецьких міфів.

Раніше ми писали про те, що "Оповідь служниці" та "Добрі передвісники" мають мало спільного за сюжетом. Одна історія говорить про владу й контроль, друга — про ангела та демона, які намагаються запобігти кінцю світу. Обидві створені за мотивами книг і отримали високі оцінки глядачів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що пригодницьке кіно рідко обходиться без скарбів, загадок, небезпечних подорожей і погонь. У нащій добірці представлені п’ять фільмів у цьому жанрі, серед яких "Мумія", "Скарб нації" та "Сахара".

Гаррі Поттер фантастика легендарні фільми кращі фільми добірка фільмів
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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