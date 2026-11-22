Фрагмент з фільму "Кіт в капелюсі". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Здається, що зимові вечори створені для сімейних кінопереглядів. Коли за вікном холодно, хочеться влаштуватися з дітьми перед екраном і разом поринути в історію, де є місце дивам, пригодам та веселим героям. Якщо всі частини "Гаррі Поттера" вже переглянуті, можна спробувати інші фільми, які подарують трохи казкового настрою.

Новини.LIVE розповість, на яких історія варто зосередитися.

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"Смолфут" (2018)

Засніжені гірські вершини, снігові замети й цілий світ, прихований від людських очей, — у цій анімаційній історії зимова атмосфера відчувається з перших хвилин. Головний герой Міго — молодий єті, який випадково дізнається, що люди справді існують. Його відкриття суперечить переконанням усього племені, тому він вирушає на пошуки доказів. На дітей чекають фантастичні істоти, пригоди й чимало гумору. А дорослим може сподобатися думка, що іноді варто поставити під сумнів навіть те, у чому всі навколо впевнені.

"Пригоди Паддінгтона" (2014)

Лондон у цій історії постає містом затишних вулиць, старих будинків і нових знайомств. Саме сюди з далекого Перу прибуває маленький ведмедик Паддінгтон, який мріє знайти справжню родину. Його беруть під свою опіку Брауни, але життя з таким гостем швидко перетворюється на низку кумедних пригод. Фільм не про Різдво, проте його тепла атмосфера добре пасує до зимового вечора. До того ж історія нагадує, що родиною можуть стати люди, які спочатку були зовсім незнайомими.

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"102 Далматинці" (2000)

Якщо хочеться трохи гумору та пригод, можна повернутися до історії про Круеллу Де Віль. Після виходу з в'язниці вона нібито змінила погляди й почала захищати тварин. Та старі звички даються взнаки, і незабаром у місті знову починають зникати цуценята. Це не зимова казка в традиційному розумінні, але сімейна комедія добре підійде для перегляду під час канікул.

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"Барбі у Різдвяній пісні" (2008)

А ось цей мультфільм уже безпосередньо пов'язаний із зимовими святами. Барбі розповідає сестрі Келлі історію про примхливу співачку Іден Старлінг, яка не збирається змінювати власні плани навіть заради Різдва. Та зустріч із трьома духами змушує героїню переглянути своє ставлення до близьких.

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Історія натхненна відомою повістю Чарльза Діккенса, але подана в легшому форматі для дитячої аудиторії.

"Кіт у капелюсі" (2003)

Дощовий день, нудьга й двоє дітей, які не знають, чим себе зайняти. Усе змінюється, коли до будинку Конрада й Саллі завітає дивакуватий Кіт у смугастому капелюсі. Його поява обіцяє розваги, але дуже швидко звичайний будинок перетворюється на місце неймовірного безладу. Це ще одна історія для тих днів, коли надворі зовсім не хочеться гуляти.

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Раніше ми писали про те, що "Зелена миля", "1+1" та "У гонитві за щастям" — саме ті стрічки, які не можна залишити без уваги. У кожної своя історія, але всі три залишають після себе значно більше, ніж просто враження від перегляду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мультфільм для сімейного вечора не обов’язково має бути цікавим лише дитині. Для спільного вечора можна обирати анімацію, у якій є не лише яскраві персонажі, а й теми, близькі глядачам різного віку.