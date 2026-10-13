Что посмотреть в кино на этой неделе: фильмы, которые выйдут в прокат в Украине

Роберт Паттинсон в фильме "Праймтайм". Фото: скриншот из видео

Поход в кино — отличный повод разнообразить привычный вечер и провести время за увлекательной историей. На этой неделе в прокате появились фильмы разных жанров: от напряжённых триллеров до приключенческой анимации и криминальных историй. Так что каждый сможет найти фильм по душе.

Редакция Новини.LIVE расскажет, из чего выбрать.

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"Падение кита"

После смерти отца Джей Гарднер отправляется на побережье Центральной Калифорнии, чтобы исполнить его последнее желание. Однако во время погружения парня проглатывает гигантский кашалот. Теперь Джей оказался внутри животного и у него есть лишь час запаса кислорода. Чтобы спастись, ему придется вспомнить жизненные уроки, которым когда-то учил отец.

"Прайм-тайм"

Крис Хансен — автор одного из самых провокационных реалити-шоу в Америке. Его проект бросает вызов преступному миру и меняет представления о телевизионных расследованиях. Но можно ли оправдать любые методы ради высокой цели? И к чему приведут решения скандального телеведущего? Ответы на эти вопросы зрители увидят в прямом эфире.

"Леший"

11-летняя Ганя верит в леших, о которых ей рассказывала мама. Даже после смерти самого близкого человека девочка не отказывается от этих историй. Однако в новой школе ее убеждения становятся поводом для насмешек со стороны одноклассниц. Те бросают Гане вызов, и теперь ей предстоит доказать, что мифические существа действительно существуют. В поисках доказательств девочка отправляется в приключение вместе с неожиданным другом.

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"Что случилось той ночью"

Тина всегда доверяла своей дочери Элли, но однажды утром девочка не возвращается домой после ночевки у лучших подруг. Телефон Элли молчит, а ее друзья, похоже, скрывают правду. Обеспокоенная мать начинает искать дочь и постепенно узнает то, чего совсем не ожидала. Тайные встречи, предательство и запретные отношения раскрывают другую сторону той ночи. Что на самом деле случилось с Элли и какие секреты скрывают ее ближайшие друзья? Надежда Тины найти дочь становится все слабее, а времени остается все меньше.

"Хорошо, что мама не знает"

Фильм состоит из четырех новелл, в центре которых — истории членов одной семьи. У каждого из героев есть свои проблемы, но никто не догадывается, чем занимаются его родные за пределами семейного круга.

Один из персонажей — музыкальный продюсер, погрязший в долгах. Он продает наркотики в клубе, пытается раздобыть деньги и разыскать пропавшего друга. При этом сам мужчина вынужден скрываться от тех, кому задолжал.

Другая история рассказывает о театральной актрисе. После встречи с вооруженным раненым бандитом обычный вечер после репетиции превращается в опасное испытание.

Еще один герой — айтишник, который не может смириться со смертью любимой. Виновник гибели женщины остался безнаказанным, поэтому мужчина решает сам добиться справедливости. Он разрабатывает свой первый криминальный план, но события сразу идут не по замыслу.

В четвертой новелле все три истории переплетаются и складываются в единый финал. Это рассказ об одной семье, трое членов которой скрывают друг от друга свои дела. Каждый из них знает, что любой поступок влечет за собой последствия. Однако никто не может предвидеть, насколько дорого придется за них заплатить.

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