Фильмы, которые можно пересматривать не один раз: 5 проверенных временем картин

Фрагмент из фильма "Форрест Гамп". Фото: скриншот из видео

Большинство фильмов смотришь один раз и больше к ним не возвращаешься. А есть такие, которые годами остаются в списке любимых. Даже зная все повороты сюжета, их снова включают вечером — ради знакомых героев, отдельных сцен, музыки или просто того самого настроения. И снова напоминают, почему когда-то так сильно понравились.

Новини.LIVE расскажет о фильмах, которые надолго запечатлеваются в памяти.

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"Форрест Гамп"

"Форрест Гамп" — один из таких фильмов. Его история давно известна, но от этого она не становится менее интересной. Форрест не похож на обычного киногероя. Он не строит сложных планов, не пытается всем что-то доказать и не гонится за успехом. Просто делает то, что считает правильным. За его жизнью зритель наблюдает на протяжении десятилетий: от детства до взрослой жизни.

Здесь и война во Вьетнаме, и бизнес, и спорт, и встречи с известными людьми. Но самым важным для Форреста все это время остается Дженни. У фильма 8,8 балла на IMDb и более 2,5 млн оценок.

"Интерстеллар"

Этот фильм после первого просмотра оставляет немало вопросов. Поэтому к нему часто возвращаются уже без спешки — когда известно, чем все закончится. На Земле начинаются засуха, пыльные бури и неурожай. Людям грозит голод. Бывший пилот Купер отправляется вместе с командой в космос, чтобы найти планету, пригодную для жизни.

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Но космическая экспедиция — лишь часть этой истории. Купер оставляет детей и не знает, когда увидит их снова. Именно его отношения с дочерью придают фильму совершенно иной настрой. Рейтинг "Интерстеллары" на IMDb — 8,7 балла. Фильм имеет более 2,6 млн оценок.

"Начало"

После финала хочется сразу вернуться к первой сцене. Слишком много деталей становятся понятными только в конце. Доминик Кобб проникает в сны людей и крадет оттуда информацию. Ему предлагают необычную работу: нужно не похитить мысль, а внушить её другому человеку.

Для этого Кобб собирает команду. Они создают сон, в котором появляется еще один сон, а затем еще один. На каждом уровне время течет по-своему. Обычная миссия быстро становится опасной, особенно когда в чужой сон начинают проникать воспоминания самого Кобба. Фильм имеет 8,8 балла на IMDb и почти 2,9 млн оценок.

"Побег из Шоушенка"

Финал "Побега из Шоушенка" известен миллионам зрителей. Но это не тот фильм, который теряет смысл после первого просмотра. Энди Дюфрейна приговаривают к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. Он утверждает, что невиновен, однако оказывается в Шоушенке.

В тюрьме Энди знакомится с Редом. Они становятся друзьями, хотя поначалу Ред не слишком верит в надежду Энди на лучшую жизнь. За годы, проведенные в Шоушенке, многое меняется. И когда знаешь, чем все закончится, некоторые ранние сцены воспринимаются совсем по-другому. Фильм снят по повести Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка".

"Гарри Поттер"

Фильмы, которые возвращают не столько к сюжету, сколько к определенному периоду жизни. Серия о Гарри Поттере для многих именно такая. Гарри до одиннадцати лет даже не догадывается, что он волшебник. Затем мальчик попадает в Хогвартс, знакомится с Роном и Гермионой и узнает правду о гибели родителей.

Сначала все напоминает добрую сказку о школе магии. Но с каждой частью история становится еще более загадочной. Гарри взрослеет, Волдеморт возвращается, а опасность становится все ближе.

При повторном просмотре особенно увлекательно вылавливать мелочи из первых фильмов. Некоторые из них сначала кажутся случайными, а впоследствии оказываются важными для всей истории.

Ранее мы писали о том, что этой осенью в кино и на стриминговых платформах появятся экранизации книг, которые уже имеют своих читателей. Среди них — психологический триллер "Верити", фантастическая "Клара и солнце", новая история в мире "Голодных игр" и еще две знакомые литературные истории.

Также Новини.LIVE сообщали, что до премьеры нового фильма о Панеме осталось менее двух месяцев, а зрителям уже показали свежий трейлер. "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" расскажет о молодом Хеймитче Абернати и его участии в 50-х Голодных играх. В украинских кинотеатрах фильм появится 19 ноября.