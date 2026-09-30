Фільми, які можна передивлятися не один раз: 5 перевірених часом стрічок

Фрагмент з фільму "Форрест Ґамп". Фото: скриншот з відео

Більшість фільмів дивишся один раз і більше до них не повертаєшся. А є ті, що роками залишаються у списку улюблених. Навіть знаючи всі повороти сюжету, їх знову вмикають увечері — заради знайомих героїв, окремих сцен, музики чи просто того самого настрою. І знову нагадують, чому колись так сильно сподобалися.

Новини.LIVE розповість про фільми, які надовго закарбовуються в памʼяті.

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"Форрест Ґамп"

Форрест Ґамп — один із таких фільмів. Його історія давно відома, але від цього вона не стає менш цікавою. Форрест не схожий на звичайного кіногероя. Він не будує складних планів, не намагається всім щось довести й не женеться за успіхом. Просто робить те, що вважає правильним. За його життям глядач спостерігає десятиліттями: від дитинства до дорослого віку.

Тут і війна у В’єтнамі, і бізнес, і спорт, і зустрічі з відомими людьми. Та найважливішою для Форреста весь цей час залишається Дженні. У фільму 8,8 бала на IMDb та понад 2,5 млн оцінок.

"Інтерстеллар"

Цей фільм після першого перегляду залишає чимало запитань. Тому до нього часто повертаються вже без поспіху — коли відомо, чим усе закінчиться. На Землі починаються посуха, пилові бурі та неврожай. Людям загрожує голод. Колишній пілот Купер вирушає разом із командою в космос, щоб знайти планету, придатну для життя.

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Але космічна експедиція — лише частина цієї історії. Купер залишає дітей і не знає, коли побачить їх знову. Саме його стосунки з донькою додають фільму зовсім іншого настрою. Рейтинг "Інтерстеллара" на IMDb — 8,7 бала. Фільм має понад 2,6 млн оцінок.

"Початок"

Після фіналу хочеться одразу повернутися до першої сцени. Надто багато деталей стають зрозумілими лише наприкінці. Домінік Кобб проникає у сни людей і краде звідти інформацію. Йому пропонують незвичну роботу: потрібно не викрасти думку, а навіяти її іншій людині.

Для цього Кобб збирає команду. Вони створюють сон, у якому з’являється ще один сон, а потім ще один. У кожному рівні час іде по-своєму. Звичайна місія швидко стає небезпечною, особливо коли в чужий сон починають проникати спогади самого Кобба. Фільм має 8,8 бала на IMDb та майже 2,9 млн оцінок.

"Втеча з Шоушенка"

Фінал "Втечі з Шоушенка" відомий мільйонам глядачів. Але це не той фільм, який втрачає сенс після першого перегляду. Енді Дюфрейна засуджують до довічного ув’язнення за вбивство дружини та її коханця. Він стверджує, що не винен, однак опиняється у Шоушенку.

У в’язниці Енді знайомиться з Редом. Вони стають друзями, хоча спочатку Ред не надто вірить у надію Енді на краще життя. За роки, проведені у Шоушенку, багато чого змінюється. І коли знаєш, чим усе завершиться, деякі ранні сцени сприймаються зовсім по-іншому. Фільм знятий за повістю Стівена Кінга "Ріта Хейворт і втеча з Шоушенка".

"Гаррі Поттер"

Фільми, які повертають не стільки до сюжету, скільки до певного періоду життя. Серія про Гаррі Поттера для багатьох саме така. Гаррі до одинадцяти років навіть не здогадується, що він чарівник. Потім хлопець потрапляє до Гоґвортсу, знайомиться з Роном і Герміоною та дізнається правду про загибель батьків.

Спочатку все нагадує добру казку про школу магії. Але з кожною частиною історія стає ще загадковішою. Гаррі дорослішає, Волдеморт повертається, а небезпека стає дедалі ближчою.

При повторному перегляді найбільш захопливо ловити дрібниці з перших фільмів. Деякі з них спочатку здаються випадковими, а згодом виявляються важливими для всієї історії.

Раніше ми писали про те, що цієї осені в кіно та на стримінгах з’являться екранізації книжок, які вже мають своїх читачів. Серед них — психологічний трилер "Веріті", фантастична "Клара і сонце", нова історія у світі "Голодних ігор" та ще дві знайомі літературні історії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що до прем’єри нового фільму про Панем залишилося менше двох місяців, а глядачам уже показали свіжий трейлер. "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" розповість про молодого Геймітча Абернаті та його участь у 50-х Голодних іграх. В українських кінотеатрах фільм з’явиться 19 листопада.