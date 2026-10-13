На що сходити в кіно цього тижня: фільми, які будуть в прокаті в Україні

Роберт Паттінсон у фільмі "Прайм-тайм". Фото: скриншот з відео

Похід у кіно — гарна нагода змінити звичний вечір і провести час за цікавою історією. Цього тижня в прокаті з’явилися фільми різних жанрів: від напружених трилерів до пригодницької анімації та кримінальних історій. Тож кожен зможе знайти стрічку до смаку.

Редакція Новини.LIVE розповість, з чого обрати.

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"Падіння кита"

Після смерті батька Джей Гарднер вирушає до узбережжя Центральної Каліфорнії, щоб виконати його останнє бажання. Однак під час занурення хлопця ковтає гігантський кашалот. Тепер Джей опинився всередині тварини й має лише годину запасу кисню. Щоб урятуватися, йому доведеться пригадати життєві уроки, яких колись навчав батько.

"Праймтайм"

Кріс Гансен — автор одного з найпровокаційніших реаліті-шоу в Америці. Його проєкт кидає виклик злочинному світу та змінює уявлення про телевізійні розслідування. Та чи можна виправдати будь-які методи заради високої мети? І до чого приведуть рішення скандального телеведучого? Відповіді на ці запитання глядачі побачать у прямому ефірі.

"Лісовик"

11-річна Ганя вірить у лісовиків, про яких їй розповідала мама. Навіть після смерті найріднішої людини дівчинка не відмовляється від цих історій. Проте в новій школі її переконання стають приводом для насмішок з боку однокласниць. Ті кидають Гані виклик, і тепер вона має довести, що міфічні істоти справді існують. У пошуках доказів дівчинка вирушає в пригоду разом із несподіваним другом.

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"Що сталося тієї ночі"

Тіна завжди довіряла своїй доньці Еллі, але одного ранку дівчина не повертається додому після ночівлі в найкращих подруг. Телефон Еллі мовчить, а її друзі, схоже, приховують правду. Стурбована мати починає шукати доньку й поступово дізнається те, чого зовсім не очікувала. Таємні зустрічі, зрада та заборонені стосунки відкривають інший бік тієї ночі. Що насправді сталося з Еллі та які секрети приховують її найближчі друзі? Надія Тіни знайти доньку стає дедалі слабшою, а часу залишається все менше.

"Добре, що мама не знає"

Фільм складається з чотирьох новел, у центрі яких — історії членів однієї родини. Кожен із героїв має власні проблеми, та ніхто не здогадується, чим живуть його рідні за межами сімейного кола.

Один із персонажів — музичний продюсер, який загруз у боргах. Він продає наркотики в клубі, намагається знайти гроші та розшукати зниклого друга. Водночас сам чоловік змушений ховатися від тих, кому заборгував.

Інша історія розповідає про театральну акторку. Після зустрічі з озброєним пораненим бандитом звичайний вечір після репетиції перетворюється на небезпечне випробування.

Ще один герой — айтішник, який не може змиритися зі смертю коханої. Винуватець загибелі жінки залишився без покарання, тому чоловік вирішує сам домогтися справедливості. Він розробляє свій перший кримінальний план, але події відразу йдуть не за задумом.

У четвертій новелі всі три історії переплітаються та складаються в єдиний фінал. Це розповідь про одну родину, троє членів якої приховують одне від одного власні справи. Кожен із них знає, що будь-який вчинок має наслідки. Проте ніхто не може передбачити, наскільки дорого доведеться за них заплатити.

Раніше ми писали про те, що на Netflix виходять нові анімаційні фільми, які можуть зацікавити не лише дітей, а й дорослих. Серед новинок є історія про двох природних ворогів, які несподівано міняються тілами, фантастичний детектив про вбивство іншопланетної зірки та пригоди принцеси, яка втратила батьківщину. Ці три мультфільми підійдуть для сімейного перегляду.

Також Новини.LIVE нагадували про ті фільми, фінал яких більшість знають напам’ять, але все одно до них хочеться повертається. Іноді це змушує помічати деталі, на які раніше не звертав уваги. У цій добірці — п’ять гарних стрічок, до яких хочеться повертатися знову і знову.