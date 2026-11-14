Фрагмент из сериала "Острые козырьки". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В криминальном мире опасно не только переходить дорогу не тем людям. Иногда самая большая угроза таится среди тех, кому доверяешь годами: в собственной семье, банде или ближайшем окружении. Именно о таких историях рассказывают пять криминальных сериалов из этой подборки.

Новини.LIVE расскажет о сериалах, в сюжете которых фигурируют мафиозные кланы.

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"Гангстерленд"

В семье Гарриганов есть человек, который берется за самые неприятные дела. Это Гарри Да Соуза — посредник, переговорщик и исполнитель, которому доверяют урегулирование конфликтов с конкурентами. Он годами работает на влиятельных криминальных боссов, знает их привычки и хорошо понимает, как не перейти черту в разговоре с опасными людьми.

Вот только собственная семья Гарри не очень довольна его образом жизни. Жена Джан устала от постоянного напряжения, а дочь Джина все чаще бунтует против отца. Когда Гарриганы начинают войну со Стивенсонами, проблемы на работе уже невозможно отделить от личной жизни Гарри.

"Клан Сопрано"

У Тони Сопрано есть все, что обычно ассоциируется с влиятельным мафиози: деньги, связи, подчиненные, выполняющие приказы, и репутация человека, с которым лучше не связываться. Но после смерти босса Джеки Априла управлять криминальной семьей становится гораздо сложнее, чем он ожидал.

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Тони начинает страдать от панических атак и обращается к психотерапевту Дженнифер Мелфи. С тех пор ему приходится скрывать от нее подробности своей настоящей работы, хотя именно они во многом объясняют его состояние.

"Гоморра"

Неаполь, где влияние мафии распространяется далеко за пределы ее собственных группировок. Здесь правит "Каморра", а одним из самых влиятельных боссов является Пьетро Савастано. Он создал сильный клан и не собирается уступать свое положение. Однако годы у власти не гарантируют спокойствия: младшие участники группировки хотят большего, а среди тех, кому предстоит продолжить дело Пьетро, есть его сын Дженнаро.

Отец рассчитывает на наследника, но парень пока не готов к такой ответственности. В "Гомморре" нет привычных романтических образов мафиози. Здесь действительно показывают жестокие правила преступного мира.

"Острые козырьки"

Бирмингем после Первой мировой войны. Город еще приходит в себя после пережитого, а Томас Шелби уже думает о том, как расширить влияние своей банды. Вместе с братом Артуром он руководит "Острыми козырьками", и обычных уличных заработков ему давно уже мало. Томас хочет играть по правилам большого бизнеса, хотя его методы остаются далеко не законными.

На пути у него встает инспектор Честер Кэмпбелл, который приезжает в город, чтобы разобраться с бандой. Но полицейский — не единственный человек, который усложняет жизнь Шелби. В его окружении появляется Грейс Берджесс, и отношения с ней оказываются гораздо запутаннее, чем очередные криминальные договоренности.

"Сыны анархии"

Кожаные куртки, мотоциклы, собственный клуб и правила, которых участники придерживаются строже, чем законы страны. Так живут "Сыны анархии" — байкерская группировка, считающая себя защитником родного города.

Его члены выступают против наркоторговли и чужих банд, но и сами не чураются незаконных дел. Джекс Теллер, один из ключевых участников клуба, начинает сомневаться в том, что делает его окружение. Он хочет понять, осталось ли в группировке что-то от идеалов, ради которых она когда-то была создана. И этот вопрос постепенно затрагивает не только его отношения с собратьями, но и будущее всей организации.

Ранее мы писали о сериале "Менталист" с Патриком Джейном, который вновь привлек внимание зрителей, хотя финал сериала вышел еще в 2015 году. Наряду с ним в сети просматривают ещё четыре криминальные истории, которые не утратили интереса аудитории.

Также Новини.LIVE сообщали, что Крис Хемсворт перевоплотился в неуловимого грабителя, которого пытаются поймать правоохранители, — в криминальном триллере "Путь к преступлению". Хитрые ограбления, продуманные аферы и Хэлли Берри в актерском составе — эта картина предлагает нечто более интересное, чем привычная охота на преступника.