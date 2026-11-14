Фрагмент з серіалу "Гострі картузи". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У кримінальному світі небезпечно не лише переходити дорогу не тим людям. Іноді найбільша загроза ховається серед тих, кому довіряєш роками: у власній родині, банді чи найближчому оточенні. Саме про такі історії розповідають п'ять кримінальних серіалів із цієї добірки.

Новини.LIVE розповість про серіали, в сюжеті яких мафіозні клани.

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"Гангстерленд"

У родині Гарріганів є людина, яка береться за найнеприємніші справи. Це Гаррі Да Соуза — посередник, переговорник і виконавець, якому довіряють вирішення конфліктів із конкурентами. Він роками працює на впливових кримінальних босів, знає їхні звички й добре розуміє, як не перейти межу в розмові з небезпечними людьми.

От тільки власна родина Гаррі не дуже задоволена його способом життя. Дружина Джан втомилася від постійної напруги, а донька Джина дедалі частіше бунтує проти батька. Коли Гаррігани починають війну зі Стівенсонами, проблеми на роботі вже неможливо відокремити від власної сімʼї Гаррі.

"Клан Сопрано"

У Тоні Сопрано є все, що зазвичай пов'язують із впливовим мафіозі: гроші, зв'язки, підлеглі, які виконують накази, і репутація людини, з якою краще не сваритися. Але після смерті боса Джекі Апріла керувати кримінальною родиною стає значно складніше, ніж він очікував.

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Тоні починає страждати від панічних нападів і звертається до психотерапевтки Дженніфер Мелфі. Відтоді йому доводиться приховувати від неї подробиці своєї справжньої роботи, хоча саме вони багато в чому пояснюють його стан.

"Гоморра"

Неаполь, де вплив мафії поширюється далеко за межі її власних угруповань. Тут править "Каморра", а одним із найвпливовіших босів є П'єтро Савастано. Він створив сильний клан і не збирається поступатися своїм становищем. Проте роки при владі не гарантують спокою: молодші учасники угруповання хочуть більшого, а серед тих, кому належить продовжити справу П'єтро, є його син Дженнаро.

Батько розраховує на спадкоємця, але хлопець поки не готовий до такої відповідальності. У "Гоморрі" немає звичних романтичних образів мафіозі. Тут дійсно показують жорстокі правила злочинного світу.

"Гострі картузи"

Бірмінгем після Першої світової війни. Місто ще оговтується від пережитого, а Томас Шелбі вже думає про те, як розширити вплив своєї банди. Разом із братом Артуром він керує "Гострими картузами", і звичайних вуличних заробітків йому давно замало. Томас хоче грати за правилами великого бізнесу, хоча методи в нього залишаються далеко не законними.

На заваді стає інспектор Честер Кемпбелл, який приїжджає до міста, щоб розібратися з бандою. Та поліцейський — не єдина людина, яка ускладнює життя Шелбі. У його оточенні з'являється Грейс Берджесс, і стосунки з нею виявляються набагато заплутанішими, ніж чергові кримінальні домовленості.

"Сини анархії"

Шкіряні куртки, мотоцикли, власний клуб і правила, яких учасники дотримуються суворіше за закони країни. Так живуть "Сини анархії" — байкерське угруповання, яке вважає себе захисником рідного міста.

Його члени виступають проти наркоторгівлі та чужих банд, але й самі не цураються незаконних справ. Джекс Теллер, один із найважливіших учасників клубу, починає сумніватися в тому, що робить його оточення. Він хоче зрозуміти, чи залишилося в угрупованні щось від ідеалів, заради яких його колись створили. І це питання поступово зачіпає не лише його стосунки з побратимами, а й майбутнє всієї організації.

Раніше ми писали про серіал "Менталіст" з Патріком Джейном, який знову привернув увагу глядачів, хоча фінал серіалу вийшов ще у 2015 році. Разом із ним онлайн переглядають іще чотири кримінальні історії, які не втратили інтересу аудиторії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кріс Гемсворт перевтілився в невловимого грабіжника, якого намагаються спіймати правоохоронці, — у кримінальному трилері "Шлях до злочину". Хитрі пограбування, продумані афери та Геллі Беррі в акторському складі — ця стрічка пропонує дещо цікавіше, ніж звичне полювання на злочинця.