Серіали, схожі на "Декстера": 5 кримінальних трилерів для перегляду

Фрагмент з серіалу "Декстер". Фото: скриншот з відео

Після "Декстера" складно знайти серіал із таким самим героєм — людиною, яка вдень живе звичайним життям, а вночі приховує страшну таємницю. Проте нам вдалося знайти ще п’ять трилерів, де головні персонажі пов’язані зі злочинами, вбивствами та небезпечними людьми. У цих історіях теж є серійні вбивці, переслідування, складні розслідування та персонажі, яким не завжди можна довіряти.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Декстер"

Декстер Морган працює судмедекспертом у поліції Маямі. Він оглядає тіла загиблих і допомагає колегам розкривати вбивства. Але сам Декстер теж убиває людей. Він полює на злочинців, які уникнули покарання за свої вчинки. Перед цим він стежить за ними, збирає докази їхньої вини, а потім ретельно прибирає все, що може його видати.

Довгий час йому вдається приховувати другу сторону свого життя. Та одного дня в Маямі з’являється інший серійний убивця. Він залишає після себе тіла без крові й ніби навмисно привертає увагу Декстера. Незабаром між двома вбивцями починається небезпечне протистояння, за яким дуже цікаво спостерігати.

"Менталіст"

Патрік Джейн допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань розкривати злочини. Він дуже уважний до дрібниць і швидко помічає те, що інші можуть пропустити. Колись Джейн заробляв на життя виступами як медіум. Насправді ніяких надприродних здібностей у нього не було — він просто вмів переконувати людей і добре читав їхню поведінку.

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На роботі Патрік часто діє по-своєму. Він може порушити правила або влаштувати хитру провокацію, якщо вважає, що це допоможе розкрити справу. Керівниця його команди Тереза Лісбон не раз через це з ним свариться. У Патріка є й особиста причина продовжувати цю роботу. Він роками намагається знайти серійного вбивцю Червоного Джона, який свого часу зруйнував його життя.

"Ти"

Джо Ґолдберґ працює продавцем у книгарні. Він розумний, чемний і вміє сподобатися людям. Але за цим образом ховається людина, яка здатна на страшні вчинки. Коли Джо кимось захоплюється, звичайна симпатія швидко стає нав’язливою ідеєю. Він шукає інформацію про людину в соцмережах, стежить за нею та намагається контролювати її життя. Джо переконує себе, що робить усе це заради кохання.

Проблема в тому, що заради своїх бажань він готовий брехати, переслідувати людей і навіть убивати тих, хто стає йому на заваді.

"Мисливець за розумом"

На вулиці кінець 1970-х. У ФБР тільки починають серйозно вивчати поведінку серійних убивць. Агент Холден Форд отримує можливість займатися саме цим напрямом. Разом із Біллом Тенчем він зустрічається із засудженими вбивцями та розпитує їх про злочини. Агентів цікавить, чому ці люди вбивали, як вони обирали жертв і що відбувалося в їхніх головах. Та така робота виявляється непростою не лише через самих злочинців. Холдену й Біллу доводиться переконувати керівництво, пояснювати свою роботу колегам і працювати в системі, яка ще не готова сприймати кримінальну психологію як окремий напрям.

"Ганнібал"

Вілл Ґрем працює з ФБР і допомагає шукати серійних убивць. Він має незвичайну здатність — може уявити, як злочинець думав і чому зробив саме так. Коли агенти стикаються з особливо складним убивцею, Віллу потрібна допомога. Він починає консультуватися з відомим психіатром Ганнібалом Лектером. Лектер добре розбирається в людській поведінці та швидко знаходить спільну мову з Віллом. Але сам лікар приховує набагато більше, ніж можна подумати з його спокійної поведінки.

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