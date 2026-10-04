Сериалы, похожие на "Декстера": 5 криминальных триллеров для просмотра

Фрагмент из сериала "Декстер". Фото: скриншот из видео

После "Декстера" сложно найти сериал с таким же героем — человеком, который днем ведет обычную жизнь, а ночью скрывает страшную тайну. Однако нам удалось найти еще пять триллеров, где главные герои связаны с преступлениями, убийствами и опасными людьми. В этих историях тоже есть серийные убийцы, преследования, сложные расследования и персонажи, которым не всегда можно доверять.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Декстер"

Декстер Морган работает судебно-медицинским экспертом в полиции Майами. Он осматривает тела погибших и помогает коллегам раскрывать убийства. Но сам Декстер тоже убивает людей. Он охотится на преступников, которые избежали наказания за свои деяния. Перед этим он следит за ними, собирает доказательства их вины, а затем тщательно убирает все, что может его выдать.

Долгое время ему удается скрывать вторую сторону своей жизни. Но однажды в Майами появляется другой серийный убийца. Он оставляет после себя тела без крови и как будто специально привлекает внимание Декстера. Вскоре между двумя убийцами начинается опасное противостояние, за которым очень интересно наблюдать.

"Менталист"

Патрик Джейн помогает Калифорнийскому бюро расследований раскрывать преступления. Он очень внимателен к мелочам и быстро замечает то, что другие могут упустить. Когда-то Джейн зарабатывал на жизнь выступлениями в качестве медиума. На самом деле никаких сверхъестественных способностей у него не было — он просто умел убеждать людей и хорошо читал их поведение.

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На работе Патрик часто поступает по-своему. Он может нарушить правила или устроить хитрую провокацию, если считает, что это поможет раскрыть дело. Руководительница его команды Тереза Лисбон не раз из-за этого с ним ссорится. У Патрика есть и личная причина продолжать эту работу. Он годами пытается найти серийного убийцу Красного Джона, который в свое время разрушил его жизнь.

"Ты"

Джо Голдберг работает продавцом в книжном магазине. Он умный, вежливый и умеет нравиться людям. Но за этим образом скрывается человек, способный на страшные поступки. Когда Джо кем-то увлекается, обычная симпатия быстро превращается в навязчивую идею. Он ищет информацию об этом человеке в соцсетях, следит за ним и пытается контролировать его жизнь. Джо убеждает себя, что делает все это ради любви.

Проблема в том, что ради своих желаний он готов лгать, преследовать людей и даже убивать тех, кто стоит у него на пути.

"Охотник за разумом"

Действие происходит в конце 1970-х годов. В ФБР только начинают серьезно изучать поведение серийных убийц. Агент Холден Форд получает возможность заниматься именно этим направлением. Вместе с Биллом Тенчем он встречается с осужденными убийцами и расспрашивает их о преступлениях. Агентов интересует, почему эти люди убивали, как они выбирали жертв и что происходило в их головах. Но такая работа оказывается непростой не только из-за самих преступников. Холдену и Биллу приходится убеждать руководство, объяснять свою работу коллегам и работать в системе, которая еще не готова воспринимать криминальную психологию как отдельное направление.

"Ганнибал"

Уилл Грэм работает в ФБР и помогает в поиске серийных убийц. У него есть необычная способность — он может представить, как думал преступник и почему поступил именно так. Когда агенты сталкиваются с особенно сложным убийцей, Уиллу нужна помощь. Он начинает консультироваться с известным психиатром Ганнибалом Лектером. Лектер хорошо разбирается в человеческом поведении и быстро находит общий язык с Уиллом. Но сам доктор скрывает гораздо больше, чем можно подумать, глядя на его спокойное поведение.

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