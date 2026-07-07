Фільм з Леонардо Ді Капріо, який сподобається всім шанувальникам кримінальних драм

Фрагменти з фільму "Відступники". Колаж: Новини.LIVE

Фільм "Відступники" починається як історія про боротьбу поліції з організованою злочинністю, але дуже швидко перетворюється на небезпечне протистояння. Поки одні шукають злочинця серед правоохоронців, інші намагаються вирахувати поліцейського серед бандитів. Кожен новий крок лише заплутує ситуацію ще більше.

Новини.LIVE розповість про цю стрічку детальніше.

Кримінальна драма "Відступники"

Колін Салліван виріс під впливом бостонського кримінального авторитета Френка Костелло. Ще в дитинстві він потрапив у поле зору мафіозі, який поступово підготував його до роботи всередині поліції. Після закінчення академії Колін отримує доступ до службової інформації та починає передавати її людям Костелло.

Водночас молодий поліцейський Біллі Костіган отримує завдання впровадитися в злочинне угруповання Костелло. Щоб не викликати підозр, він відмовляється від звичного життя та поступово стає своєю людиною в кримінальному середовищі.

Ситуація різко загострюється, коли і поліція, і мафія дізнаються, що серед них працює інформатор. Відтоді починається справжнє полювання. Салліван намагається знайти агента поліції раніше, ніж викриють його самого, а Костіган ризикує бути розкритим під час кожної зустрічі з людьми Костелло.

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