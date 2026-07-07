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Главная Кино Находка для поклонников криминальных драм: фильм с захватывающим сюжетом

Находка для поклонников криминальных драм: фильм с захватывающим сюжетом

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 19:00
Фильм с Леонардо Ди Каприо, который понравится всем поклонникам криминальных драм
Фрагменты из фильма "Отступники". Коллаж: Новини.LIVE

Фильм "Отступники" начинается как история о борьбе полиции с организованной преступностью, но очень быстро превращается в опасное противостояние. Пока одни ищут преступника среди правоохранителей, другие пытаются вычислить полицейского среди бандитов. Каждый новый шаг только запутывает ситуацию еще больше.

Новини.LIVE расскажет об этой картине подробнее.

Криминальная драма "Отступники"

Колин Салливан вырос под влиянием бостонского криминального авторитета Фрэнка Костелло. Еще в детстве он попал в поле зрения мафиози, который постепенно подготовил его к работе внутри полиции. После окончания академии Колин получает доступ к служебной информации и начинает передавать ее людям Костелло.

В то же время молодой полицейский Билли Костиган получает задание внедриться в преступную группировку Костелло. Чтобы не вызывать подозрений, он отказывается от привычной жизни и постепенно становится своим человеком в криминальной среде.

Ситуация резко обостряется, когда и полиция, и мафия узнают, что среди них работает информатор. С этого момента начинается настоящая охота. Салливан пытается найти полицейского агента раньше, чем разоблачат его самого, а Костиган рискует быть раскрытым во время каждой встречи с людьми Костелло.

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фильм криминальная драма увлекательные триллеры
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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