Главный герой сериала "Белый воротничок". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

С некоторыми сериалами зрители не спешат прощаться даже спустя много лет после финала. Они вновь пересматривают знакомые эпизоды, спорят о судьбе персонажей и придумывают продолжения, на которые так и не решились авторы. Некоторые любимые истории уже вернулись на экраны, другие пока остаются на стадии разработки или вообще не получили второго шанса.

Новини.LIVE расскажет о некоторых из них.

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"Белый воротничок" (White Collar)

Шесть сезонов истории о мошеннике Ниле Кеффри и агенте ФБР Питере Берке завершились еще в 2014 году. Но зрители не забыли этот дуэт, а разговоры о возможном продолжении со временем переросли в конкретный проект. Создатель сериала Джефф Истин написал сценарий пилотной серии "White Collar: Renaissance", которую назвал "Маскарад".

Мэтт Бомер, Тим ДиКей и Тиффани Тиссен выразили готовность вернуться к своим ролям. События должны происходить через несколько лет после финала оригинального сериала. Авторы также планируют почтить память Уилли Гарсона, сыгравшего Моззи и скончавшегося в 2021 году. Пока что продолжение не получило заказа на полный сезон и ищет платформу. Поэтому фанатам придется подождать, прежде чем снова увидеть Нила за его любимым делом.

"Клиника" (Scrubs)

Джей Ди, Терк и Эллиот снова вернулись в больницу Sacred Heart после 16-летнего перерыва. Комедийный сериал, финал которого вышел в 2010 году, получил продолжение в феврале 2026 года. Зак Брафф, Дональд Фейсон и Сара Чок вновь сыграли знакомых врачей, у которых теперь за плечами немало опыта.

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По сюжету Джей Ди возвращается к работе в больнице, где встречается со старыми друзьями и знакомится с новым поколением медиков. Создатель оригинального сериала "Клиника" Билл Лоуренс присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера. Авторы сохранили юмор, фантазии главного героя и дружбу персонажей, но добавили истории о взрослой жизни и профессиональных трудностях. Первый сезон продолжения состоял из девяти эпизодов, а уже в апреле ABC заказал второй. Таким образом, знакомство с героями Sacred Heart на этом не закончилось.

"Баффи — истребительница вампиров" (Buffy the Vampire Slayer)

История школьницы, которая боролась с вампирами и другими сверхъестественными существами, завершилась еще в 2003 году. Однако Баффи Саммерс в исполнении Сары Мишель Геллар до сих пор остается одной из самых известных героинь телевизионного фэнтези. Поэтому известие о подготовке нового сериала вызвало немалый интерес среди поклонников оригинала.

Проект получил название "Buffy: New Sunnydale". По замыслу, Баффи должна была вернуться уже в роли наставницы молодой охотницы на вампиров, которую сыграла Райан Кира Армстронг. Режиссером пилотного эпизода стала Хлоя Чжао, а среди исполнительных продюсеров была Долли Партон. Однако в марте 2026 года Сара Мишель Геллар сообщила неприятную для фанатов новость: Hulu решила не продолжать работу над сериалом. Пилотный эпизод сняли, но полноценного сезона зрители не увидят.

"Возвращение" (The Comeback)

С этим сериалом HBO связана необычная история. Первый сезон комедии с Лизой Кудроу в роли актрисы Валери Чериш вышел в 2005 году, второй — в 2014-м, а третьего пришлось ждать еще 11 лет. В марте 2026 года героиня наконец-то снова появилась на экранах.

Валери продолжает пытаться удержаться в Голливуде, где правила игры постоянно меняются. На этот раз она получает главную роль в новом ситкоме, сценарий которого пишет искусственный интеллект. Такая сюжетная линия дала авторам возможность высмеять актуальные проблемы киноиндустрии, в частности опасения актеров и сценаристов по поводу новых технологий.

Есть одна деталь, о которой стоит знать перед просмотром: третий сезон официально стал финальным. HBO выпустил восемь эпизодов, последний из которых вышел 10 мая 2026 года. Так что четвертый сезон пока не планируется. Похоже, Валери Чериш получила последний шанс доказать, что ее еще рано списывать со счетов.

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