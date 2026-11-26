Головний герой серіалу "Білий комірець". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

З деякими серіалами глядачі не поспішають прощатися навіть через багато років після фіналу. Вони знову переглядають знайомі епізоди, сперечаються про долю персонажів і вигадують продовження, на які так і не наважилися автори. Деякі улюблені історії вже повернулися на екрани, інші поки залишаються на стадії розробки або взагалі не отримали другого шансу.

Новини.LIVE розповість про деякі з них.

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"Білий комірець" (White Collar)

Шість сезонів історії про шахрая Ніла Кеффрі та агента ФБР Пітера Берка завершилися ще у 2014 році. Та глядачі не забули цей дует, а розмови про можливе продовження з часом переросли в конкретний проєкт. Творець серіалу Джефф Істін написав сценарій пілотної серії "White Collar: Renaissance", яку назвав "Маскарад".

Метт Бомер, Тім ДіКей і Тіффані Тіссен висловили готовність повернутися до своїх ролей. Події мають відбуватися через кілька років після фіналу оригінального шоу. Автори також планують вшанувати пам'ять Віллі Гарсона, який зіграв Моззі й помер у 2021 році. Поки що продовження не отримало замовлення на повний сезон і шукає платформу. Тож фанатам доведеться зачекати, перш ніж знову побачити Ніла за його улюбленою справою.

"Клініка" (Scrubs)

Джей Ді, Терк та Елліот знову повернулися до лікарні Sacred Heart після 16-річної перерви. Комедійний серіал, фінал якого вийшов у 2010 році, отримав продовження у лютому 2026-го. Зак Брафф, Дональд Фейсон і Сара Чок знову зіграли знайомих лікарів, які тепер самі мають чимало досвіду за плечима.

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За сюжетом Джей Ді повертається до роботи в лікарні, де зустрічається зі старими друзями та знайомиться з новим поколінням медиків. Творець оригінальної "Клініки" Білл Лоуренс долучився до проєкту як виконавчий продюсер. Автори залишили гумор, фантазії головного героя та дружбу персонажів, але додали історії про доросле життя й професійні труднощі. Перший сезон повернення складався з дев'яти епізодів, а вже у квітні ABC замовив другий. Отже, знайомство з героями Sacred Heart на цьому не закінчилося.

"Баффі — переможниця вампірів" (Buffy the Vampire Slayer)

Історія школярки, яка боролася з вампірами та іншими надприродними істотами, завершилася ще у 2003 році. Проте Баффі Саммерс у виконанні Сари Мішель Геллар досі залишається однією з найвідоміших героїнь телевізійного фентезі. Тому звістка про підготовку нового серіалу викликала чималий інтерес серед шанувальників оригіналу.

Проєкт отримав назву "Buffy: New Sunnydale". За задумом, Баффі мала повернутися вже як наставниця молодої винищувачки вампірів, яку зіграла Раян Кіра Армстронг. Режисеркою пілотного епізоду стала Хлоя Чжао, а серед виконавчих продюсерів була Доллі Партон. Однак у березні 2026 року Сара Мішель Геллар повідомила неприємну для фанатів новину: Hulu вирішила не продовжувати роботу над серіалом. Пілот зняли, але повноцінного сезону глядачі не побачать.

"Повернення" (The Comeback)

З цим серіалом HBO пов'язана незвичайна історія. Перший сезон комедії з Лізою Кудров у ролі акторки Валері Черіш вийшов у 2005 році, другий — у 2014-му, а третій довелося чекати ще 11 років. У березні 2026 року героїня нарешті знову з'явилася на екранах.

Валері продовжує намагатися втриматися в Голлівуді, де правила гри постійно змінюються. Цього разу вона отримує головну роль у новому ситкомі, сценарій якого пише штучний інтелект. Така сюжетна лінія дала авторам можливість висміяти актуальні проблеми кіноіндустрії, зокрема побоювання акторів і сценаристів щодо нових технологій.

Є одна деталь, яку варто знати перед переглядом: третій сезон офіційно став фінальним. HBO випустив вісім епізодів, останній із яких вийшов 10 травня 2026 року. Тож четвертого сезону наразі не планують. Схоже, Валері Черіш отримала останню можливість довести, що її ще рано списувати з рахунків.

Раніше ми писали про те, що детективний серіал може захопити не лише заплутаною справою, а й слідчим, за яким цікаво спостерігати від серії до серії. Саме тому до деяких історій глядачі повертаються навіть через роки після прем’єри, а нові покоління відкривають їх для себе вперше. У цій добірці — шість культових детективів, серед яких "Пуаро" та "Менталіст".

Також ми повідомляли, що Apple TV+ давно вийшов за межі платформи з кількома гучними прем’єрами: у його каталозі є серіали, які отримали високі оцінки критиків і глядачів та привернули увагу далеко за межами стримінгу. Чотири проєкти, які заслуговують на місце у вашому списку перегляду, якщо шукаєте цікаву історію на вечір.