Фрагмент з серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео, YouTube

Досвідчені глядачі знають, що хороший детектив не обов'язково має дивувати складною розв'язкою в кожній серії. Та іноді достатньо харизматичного слідчого, кількох підозрюваних і такої загадки, щоб до останнього не хотілося відриватися від екрана. Саме такими запам'яталися серіали, які й сьогодні знаходять нових глядачів, хоча з моменту їхньої прем'єри минуло чимало часу.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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"Пуаро"

Для багатьох Еркюль Пуаро — це передусім Девід Суше. Актор настільки переконливо вжився в образ бельгійського детектива, що тепер складно уявити на його місці когось іншого. Пуаро любить порядок, не терпить недбалості й може розгледіти важливу зачіпку там, де інші нічого не помітили. Його розслідування не завжди динамічні, зате спостерігати за ходом думок цього персонажа — окреме задоволення. Серіал виходив понад два десятиліття, з 1989 до 2013 року, і за цей час встиг стати однією з найвідоміших екранізацій Агати Крісті.

"Касл"

Письменник Річард Касл має гроші, популярність і має достатньо вільного часу, щоб втручатися в чужі справи. Після знайомства з детективкою Кейт Бекетт він отримує можливість супроводжувати поліцейських під час розслідувань. Щоправда, сам Касл не надто нагадує серйозного напарника: жартує в невідповідні моменти, вигадує дивні версії та часом дратує Бекетт більше, ніж підозрювані. Але саме за цим протистоянням цікаво спостерігати. З часом між героями виникає зв'язок, який виходить далеко за межі спільної роботи.

"Мислити як злочинець"

У цьому серіалі злочинця намагаються зрозуміти ще до того, як він зробить наступний крок. Спеціальний підрозділ ФБР вивчає поведінку серійних убивць, їхні звички, мотиви та психологічні особливості. Іноді найважливішою зачіпкою стає не знайдений доказ, а деталь із минулого підозрюваного.

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"Вбивство"

Усе починається зі смерті юної Роузі Ларсен. За справу береться детективка Сара Лінден, яка взагалі-то збиралася залишити поліцію. Проте розслідування виявляється набагато складнішим, ніж здавалося спочатку. Під підозрою опиняються різні люди, серед них і кандидат на посаду мера. Кожен новий епізод відкриває інший бік цієї історії, а глядач разом із детективами намагається зрозуміти, кому можна довіряти.

"Чорний список"

Реймонд Реддінгтон — людина, яку роками намагалися спіймати найвпливовіші спецслужби світу. Та одного дня він сам приходить до ФБР і пропонує допомогти затримати інших небезпечних злочинців. У нього є лише одна вимога: працювати він погоджується з молодою агенткою Елізабет Кін. Причини такого вибору залишаються загадкою, а сам Реддінгтон явно знає набагато більше, ніж готовий розповісти. Окрема причина подивитися серіал — Джеймс Спейдер у головній ролі. Його персонаж може бути ввічливим, дотепним і водночас по-справжньому небезпечним.

"Менталіст"

Патрік Джейн звик, що люди вірять у його надзвичайні здібності. Колись він заробляв на життя виступами медіума, хоча насправді просто добре читав поведінку інших. Тепер Джейн працює консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань і допомагає розкривати вбивства завдяки уважності та психологічним хитрощам.

Його методи нерідко дратують Терезу Лісбон, керівницю команди, але результати говорять самі за себе. Та за усмішками, жартами й черговими розгаданими справами головного героя ховається особиста трагедія Джейна. Він шукає серійного вбивцю Червоного Джона, і ця історія проходить крізь увесь серіал.

Раніше ми писали про те, що у Бродчерчі після загибелі 11-річного Денні звичне життя містечка перетворюється на низку підозр і взаємних звинувачень. Поки детективи шукають убивцю, на поверхню виходять таємниці місцевих жителів, які зовсім не поспішають розповідати правду. Саме навколо цього розгортається сюжет британського серіалу "Вбивство на пляжі", що налічує три сезони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Патрік Джейн знову опинився серед героїв, до яких глядачі повертаються навіть через роки після фіналу серіалу. Разом із "Менталістом" увагу привернули ще чотири кримінальні проєкти, у яких є все, за що люблять цей жанр: непрості розслідування, неоднозначні персонажі та сюжетні повороти.