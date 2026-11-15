Фрагмент з серіалу "Мейр з Істтауна". Фото: скриншот з відео, YouTube

Маленьке містечко, в якому всі знають одне одного, вбивство молодої дівчини та детективка, якій доводиться розбиратися не лише з чужими таємницями, а й із власними проблемами. Саме так починається "Мейр з Істтауна" — мінісеріал із Кейт Вінслет, який після виходу у 2021 році отримав високі оцінки глядачів і критиків та кілька престижних нагород.

Новини.LIVE розповість, чому більшість вважає цей детектив кращим за останні 10 років.

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Детективний серіал "Мейр з Істтауна"

Мейр Шіан живе в невеликому містечку Істтаун у Пенсильванії. Колись вона була зіркою місцевої баскетбольної команди, а тепер працює детективкою. Її добре знають мешканці, тому кожна невдача в роботі стає приводом для розмов. До того ж у самої Мейр вистачає проблем, які нікуди не зникають навіть після завершення робочого дня.

Жінка пережила розлучення, втрату сина та тепер допомагає виховувати онука Дрю. Її донька Шивон намагається знайти власний шлях, а невістка бореться з наркотичною залежністю. Усе це тисне на Мейр, хоча вона рідко дозволяє собі показувати, наскільки їй важко.

Ситуація ускладнюється, коли в містечку знаходять убитою молоду дівчину. Мейр береться за розслідування, але цього разу їй доведеться мати справу не лише з підозрюваними та доказами. У маленькому Істтауні всі одне одного знають, а за звичайними на перший погляд сімейними історіями можуть ховатися неприємні таємниці.

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Чим "Мейр з Істтауна" заслужив визнання

На Rotten Tomatoes мінісеріал отримав 95% схвалення критиків і 94% від глядачів. На IMDb його оцінка становить 8,4 бала з 10. Та цифри — не єдина причина звернути на нього увагу. Кейт Вінслет отримала премію "Еммі" за головну жіночу роль. Загалом проєкт здобув чотири нагороди цієї премії, зокрема за чоловічу роль другого плану, жіночу роль другого плану та грим.

У серіалі немає бездоганної детективки, яка завжди знає, що робити. Мейр буває різкою, помиляється, свариться з близькими й не завжди може впоратися з власними переживаннями. Саме тому її історія не зводиться до пошуку вбивці.

Сім серій — цілком достатньо, щоб розкрити і злочин, і людей, чиї долі з ним пов'язані. А фінал дає відповіді на головні запитання, не залишаючи відчуття, що історію штучно розтягнули заради наступного сезону, що дозволяє фанатам сподіватися на продовження.

Раніше ми писали про те, що "Менталіст" завершився ще у 2015 році, але тепер глядачі знову повертаються до пригод Патріка Джейна. У соцмережах активно поширюють його найяскравіші сцени, а стосунки героя з Терезою Лісбон знову обговорюють шанувальники. Серіал переживає нову хвилю інтересу через 11 років після фіналу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чимало відомих детективних романів згодом отримали екранізації. Серед них є історії про загадкові вбивства, зникнення та розслідування, у яких до останнього складно зрозуміти, кому можна довіряти. Ми склали добірку з кращих.