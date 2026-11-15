Фрагмент из сериала "Мейр из Истауна". Фото: скриншот из видео, YouTube

Небольшой городок, где все знают друг друга, убийство молодой девушки и детектив, которой приходится разбираться не только с чужими тайнами, но и со своими собственными проблемами. Именно так начинается "Мейр из Истауна" — мини-сериал с Кейт Уинслет, который после выхода в 2021 году получил высокие оценки зрителей и критиков, а также несколько престижных наград.

Новини.LIVE расскажет, почему большинство считает этот детектив лучшим за последние 10 лет.

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Детективный сериал "Мейр из Истауна"

Мэйр Шиан живет в небольшом городке Истаун в Пенсильвании. Когда-то она была звездой местной баскетбольной команды, а теперь работает детективом. Ее хорошо знают жители, поэтому каждая неудача в работе становится поводом для разговоров. К тому же у самой Мейр хватает проблем, которые никуда не исчезают даже после окончания рабочего дня.

Женщина пережила развод, потерю сына и теперь помогает воспитывать внука Дрю. Ее дочь Шивон пытается найти свой путь, а невестка борется с наркотической зависимостью. Все это давит на Мейр, хотя она редко позволяет себе показывать, насколько ей тяжело.

Ситуация осложняется, когда в городке находят убитую молодую девушку. Мейр берется за расследование, но на этот раз ей придется иметь дело не только с подозреваемыми и уликами. В маленьком Истауне все друг друга знают, а за обычными, на первый взгляд, семейными историями могут скрываться неприятные тайны.

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Чем "Мейр из Истауна" заслужила признание

На Rotten Tomatoes мини-сериал получил 95% одобрения критиков и 94% от зрителей. На IMDb его оценка составляет 8,4 балла из 10. Но цифры — не единственная причина обратить на него внимание. Кейт Уинслет получила премию "Эмми" за главную женскую роль. Всего проект завоевал четыре награды этой премии, в том числе за мужскую роль второго плана, женскую роль второго плана и грим.

В сериале нет безупречной детективши, которая всегда знает, что делать. Мейр бывает резкой, ошибается, ссорится с близкими и не всегда может справиться со своими переживаниями. Именно поэтому ее история не сводится к поиску убийцы.

Семь серий — вполне достаточно, чтобы раскрыть и преступление, и людей, чьи судьбы с ним связаны. А финал дает ответы на главные вопросы, не оставляя ощущения, что историю искусственно растянули ради следующего сезона, что позволяет фанатам надеяться на продолжение.

Ранее мы писали о том, что "Менталист" завершился еще в 2015 году, но теперь зрители вновь возвращаются к приключениям Патрика Джейна. В соцсетях активно распространяются его самые яркие сцены, а отношения героя с Терезой Лисбон снова обсуждают поклонники. Сериал переживает новую волну интереса спустя 11 лет после финала.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие известные детективные романы впоследствии были экранизированы. Среди них есть истории о загадочных убийствах, исчезновениях и расследованиях, в которых до самого конца сложно понять, кому можно доверять. Мы составили подборку лучших.