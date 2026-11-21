Фрагмент из сериала "Менталист". Фото: скриншот из видео, YouTube

Опытные зрители знают, что хороший детектив не обязательно должен удивлять сложной развязкой в каждой серии. Но иногда достаточно харизматичного следователя, нескольких подозреваемых и такой загадки, чтобы до самого конца не хотелось отрываться от экрана. Именно такими запомнились сериалы, которые и сегодня находят новых зрителей, хотя с момента их премьеры прошло немало времени.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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"Пуаро"

Для многих Эркюль Пуаро — это прежде всего Дэвид Суше. Актер настолько убедительно вжился в образ бельгийского детектива, что теперь сложно представить на его месте кого-то другого. Пуаро любит порядок, не терпит небрежности и может разглядеть важную зацепку там, где другие ничего не заметили. Его расследования не всегда динамичны, зато наблюдать за ходом мыслей этого персонажа — отдельное удовольствие. Сериал выходил более двух десятилетий, с 1989 по 2013 год, и за это время успел стать одной из самых известных экранизаций Агаты Кристи.

"Касл"

Писатель Ричард Касл обладает деньгами, популярностью и имеет достаточно свободного времени, чтобы вмешиваться в чужие дела. После знакомства с детективом Кейт Беккет он получает возможность сопровождать полицейских во время расследований. Правда, сам Касл не слишком похож на серьезного напарника: шутит в неподходящие моменты, придумывает странные версии и порой раздражает Беккет больше, чем подозреваемые. Но именно за этим противостоянием интересно наблюдать. Со временем между героями возникает связь, выходящая далеко за пределы совместной работы.

"Мыслить как преступник"

В этом сериале преступника пытаются понять еще до того, как он сделает следующий шаг. Специальное подразделение ФБР изучает поведение серийных убийц, их привычки, мотивы и психологические особенности. Иногда самой важной зацепкой становится не найденная улика, а деталь из прошлого подозреваемого.

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"Убийство"

Все начинается со смерти юной Рози Ларсен. За дело берется детектив Сара Линден, которая вообще-то собиралась уйти из полиции. Однако расследование оказывается гораздо сложнее, чем казалось сначала. Под подозрением оказываются разные люди, среди них и кандидат на пост мэра. Каждый новый эпизод раскрывает новую сторону этой истории, а зритель вместе с детективами пытается понять, кому можно доверять.

"Черный список"

Рэймонд Реддингтон — человек, которого годами пытались поймать самые влиятельные спецслужбы мира. Но однажды он сам приходит в ФБР и предлагает помочь задержать других опасных преступников. У него есть только одно требование: работать он соглашается только с молодой агенткой Элизабет Кин. Причины такого выбора остаются загадкой, а сам Реддингтон явно знает гораздо больше, чем готов рассказать. Отдельная причина посмотреть сериал — Джеймс Спейдер в главной роли. Его персонаж может быть вежливым, остроумным и в то же время по-настоящему опасным.

"Менталист"

Патрик Джейн привык, что люди верят в его необычайные способности. Когда-то он зарабатывал на жизнь выступлениями в роли медиума, хотя на самом деле просто хорошо читал поведение других. Теперь Джейн работает консультантом Калифорнийского бюро расследований и помогает раскрывать убийства благодаря внимательности и психологическим уловкам.

Его методы нередко раздражают Терезу Лисбон, руководительницу команды, но результаты говорят сами за себя. За улыбками, шутками и очередными раскрытыми делами главного героя скрывается личная трагедия Джейна. Он ищет серийного убийцу Красного Джона, и эта история проходит красной нитью через весь сериал.

Ранее мы писали о том, что в Бродчерче после гибели 11-летнего Дэнни привычная жизнь городка превращается в череду подозрений и взаимных обвинений. Пока детективы ищут убийцу, на поверхность всплывают тайны местных жителей, которые совсем не спешат рассказывать правду. Именно вокруг этого разворачивается сюжет британского сериала "Убийство на пляже", насчитывающего три сезона.

Также Новини.LIVE сообщали, что Патрик Джейн вновь оказался среди героев, к которым зрители возвращаются даже спустя годы после финала сериала. Наряду с "Менталистом" внимание привлекли еще четыре криминальных проекта, в которых есть все, за что любят этот жанр: непростые расследования, неоднозначные персонажи и сюжетные повороты.