Девочки смотрят что-то страшное по телевизору. Фото: magnific

Фильм ужасов "Ад каннибалов" вышел в 1980 году и приобрел скандальную репутацию из-за чрезвычайно реалистичных сцен насилия. Лента итальянского режиссера Руджеро Деодато вызвала возмущение и была запрещена во многих странах мира. Несмотря на это, фильм вошел в рейтинг лучших хорроров, мимо которого трудно пройти поклонникам этого жанра.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Parade.

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Чем "Ад каннибалов" возмутил зрителей

События фильма разворачиваются в Амазонии, куда отправляется спасательная экспедиция. Антрополог профессор Гарольд Монро, которого сыграл Роберт Керман, пытается найти пропавшую группу документалистов. В поисках ему помогает опытный гид Чако Лосохос.

Руджеро Деодато снял картину в формате псевдодокументального фильма. Такой подход сделал события на экране похожими на реальные записи, а сцены насилия вызвали многочисленные споры. Именно откровенное изображение жестокости стало одной из причин запрета фильма в разных странах.

На замысел режиссера повлияли телевизионные репортажи о насилии в Италии. В одном из своих интервью Деодато вспоминал период деятельности "Красных бригад", когда по телевидению регулярно показывали жестокие кадры. По словам режиссера, новости нередко подавали так, чтобы привлечь внимание аудитории. Ради сенсационности журналисты могли преувеличивать события и добавлять выдуманные подробности.

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В каких странах запретили "Ад каннибалов"

Издание Collider включило картину в рейтинг 20 лучших фильмов ужасов, которые запрещали в разных странах. При составлении списка также учитывалось количество государств, где ограничивали или полностью запрещали показ таких фильмов. Согласно рейтингу, "Ад каннибалов" запрещали в 13 странах мира.

В Новой Зеландии Управление по классификации фильмов и литературы полностью запретило картину в 2006 году. Решение объяснили чрезмерным насилием и сценами жестокого обращения с животными. Речь шла как о реальных, так и об имитированных эпизодах, нарушавших местные законы о цензуре. В список стран, где запретили фильм, также вошли Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Индия, Вьетнам, Иран, Германия и Исландия. В Сингапуре картину тоже не допустили к показу.

Именно в Милане состоялась премьера "Ада каннибалов". Однако вскоре после показа итальянские власти запретили фильм, а Руджеро Деодато предъявили обвинение в непристойности.

Ранее мы писали о том, что иногда одной сцены достаточно, чтобы фильм вошел в историю кино. В "Психо" Альфреда Хичкока это эпизод в душе, а в "Сиянии" Стэнли Кубрика — пустые коридоры отеля "Оверлук", от которых становится жутко еще до появления опасности. Оба хоррора вышли десятилетия назад, но их образы до сих пор узнают даже те, кто не видел фильмы полностью.

Также Новини.LIVE сообщали о трех фильмах 90-х и 2000-х, в которых все идет не по плану. Мужчина ищет пропавшую жену, ветеран войны видит то, что не могут объяснить даже врачи, а обычная поездка по пустыне оборачивается загадкой. В этих триллерах правда оказывается очень интригующей.