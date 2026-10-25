Дівчата дивляться щось страшне по телевізору. Фото: magnific

Фільм жахів "Пекло канібалів" вийшов у 1980 році й здобув скандальну репутацію через надзвичайно реалістичні сцени насильства. Стрічка італійського режисера Руджеро Деодато викликала обурення та потрапила під заборону в багатьох країнах світу. Попри це, фільм увійшов до рейтингу найкращих горорів, поза якого важко пройти шанувальникам цього жанру.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Parade.

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Чим "Пекло канібалів" обурило глядачів

Події фільму розгортаються в Амазонії, куди вирушає рятувальна експедиція. Антрополог професор Гарольд Монро, якого зіграв Роберт Керман, намагається знайти зниклу групу документалістів. У пошуках йому допомагає досвідчений гід Чако Лосохос.

Руджеро Деодато зняв стрічку у форматі псевдодокументального фільму. Такий підхід зробив події на екрані схожими на реальні записи, а сцени насильства спричинили численні суперечки. Саме відверте зображення жорстокості стало однією з причин заборони фільму в різних країнах.

На задум режисера вплинули телевізійні репортажі про насильство в Італії. В одному зі своїх інтерв'ю Деодато згадував період діяльності "Червоних бригад", коли на телебаченні регулярно показували жорстокі кадри. За словами режисера, новини нерідко подавали так, щоб привернути увагу аудиторії. Заради сенсаційності журналісти могли перебільшувати події та додавати вигадані подробиці.

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У яких країнах заборонили "Пекло канібалів"

Видання Collider включило стрічку до рейтингу 20 найкращих фільмів жахів, які забороняли в різних країнах. Під час складання списку також враховували кількість держав, де обмежували або повністю забороняли показ таких фільмів. За даними рейтингу, "Пекло канібалів" забороняли в 13 країнах світу.

У Новій Зеландії Управління з класифікації фільмів та літератури повністю заборонило стрічку у 2006 році. Рішення пояснили надмірним насильством і сценами жорстокого поводження з тваринами. Йшлося як про реальні, так і про імітовані епізоди, що порушували місцеві закони про цензуру. До переліку країн, де забороняли фільм, також увійшли Малайзія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Індія, В'єтнам, Іран, Німеччина та Ісландія. У Сінгапурі стрічку теж не допустили до показу.

Саме прем'єра "Пекла канібалів" відбулася в Мілані. Однак невдовзі після показу італійська влада заборонила фільм, а проти Руджеро Деодато висунули звинувачення в непристойності.

Раніше ми писали про те, що іноді однієї сцени достатньо, щоб фільм увійшов в історію кіно. У "Психо" Альфреда Гічкока це епізод у душі, а в "Сяйві" Стенлі Кубрика — порожні коридори готелю "Оверлук", від яких стає моторошно ще до появи небезпеки. Обидва горори вийшли десятиліття тому, але їхні образи досі впізнають навіть ті, хто не бачив фільмів повністю.

Також Новини.LIVE повідомляли про три фільми 90-х і 2000-х, у яких усе йде не за планом. Чоловік шукає зниклу дружину, ветеран війни бачить те, чого не можуть пояснити навіть лікарі, а звичайна поїздка пустелею обертається загадкою. У цих трилерах правда виявляється дуже інтригуючою.