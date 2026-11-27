Дженнифер Лоуренс в комедии "Без обид". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

После насыщенного дня хочется отложить все заботы и хотя бы на несколько часов переключиться на что-нибудь приятное. Для этого не нужны запутанные сюжеты, драматические повороты или напряженное ожидание финала. На этот случай мы подготовили для вас три комедии с разным настроением: от знакомой многим классики до забавных приключений с неожиданными героями.

Новини.LIVE расскажет, почему именно эти комедии заслуживают внимания.

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"День сурка" (1993)

Телеведущий Фил Коннорс отправляется в небольшой городок Панксатони, чтобы осветить традиционное празднование Дня сурка. Поездка обещает быть обычной рабочей рутиной, но на следующее утро мужчина обнаруживает, что снова проснулся в тот же самый день. И так происходит снова и снова.

Сначала Фил пытается понять, что происходит, а затем начинает использовать эту странную ситуацию в своих интересах. Но бесконечное повторение одного дня постепенно заставляет его по-другому взглянуть на себя и окружающих.

В фильме Билла Мюррея хватает забавных эпизодов, а за ними скрывается интересная история об изменениях, которых человек способен достичь.

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"Тельма" (2024)

У главной героини этой комедии есть внук Дэнни, который помогает ей осваивать компьютер и следит, чтобы бабушка не забывала о собственной безопасности. Однако однажды 93-летняя Тельма становится жертвой телефонных мошенников. Незнакомец выдает себя за ее внука, рассказывает о якобы произошедшей аварии и просит срочно перечислить 10 тысяч долларов.

Когда обман раскрывается, родные начинают сомневаться, может ли Тельма и дальше жить самостоятельно. Но у самой женщины совсем другие планы. Она решает найти мошенников и вернуть деньги, а для этого обращается за помощью к своему другу Бену. Так начинается приключение, которого от пожилой пенсионерки никто не ожидал. Особое очарование фильма — наблюдать, как героиня доказывает, что возраст вовсе не повод отказываться от приключений.

"Без обид" (2023)

Мэдди столкнулась с серьезной проблемой: из-за финансовых трудностей она рискует потерять дом, в котором выросла. Выход женщина находит в довольно странном объявлении. Состоятельные родители ищут девушку, которая поможет их застенчивому сыну Перси стать более уверенным в себе перед поступлением в колледж. Мэдди соглашается сыграть роль его девушки. Сначала все напоминает обычную сделку, где у каждого своя выгода. Однако знакомство постепенно выходит за рамки договоренности, а герои начинают открывать друг друга с неожиданной стороны.

Дженнифер Лоуренс привносит в эту историю немало взрослого юмора, неловких ситуаций и провокационных шуток. Так что это вариант для тех, кому хочется комедии без лишней сентиментальности.

Какую комедию выбрать

Если хочется проверенной временем истории с подтекстом, включайте "День сурка". Для вечера с приключениями и необычной главной героиней подойдет "Тельма", а "Без обид" стоит оставить для просмотра со взрослыми друзьями. У каждого фильма свой юмор, но все три помогут на некоторое время отвлечься от повседневных дел.

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