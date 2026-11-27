Дженніфер Лоуренс в комедії "Без образ". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Після насиченого дня хочеться відкласти всі турботи й хоча б на кілька годин переключитися на щось приємне. Для цього не потрібні заплутані історії, драматичні повороти чи напружене очікування фіналу. На цей випадок ми підготували для вас три комедії з різним настроєм: від знайомої багатьом класики до кумедних пригод із неочікуваними героями.

Новини.LIVE розповість, чому саме ці комедії варті уваги.

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"День бабака" (1993)

Телеведучий Філ Коннорс вирушає до невеликого містечка Панксатоні, щоб висвітлити традиційне святкування Дня бабака. Поїздка обіцяє бути звичайною робочою рутиною, але наступного ранку чоловік виявляє, що знову прокинувся в тому самому дні. І так відбувається знову й знову.

Спочатку Філ намагається зрозуміти, що відбувається, а згодом починає користуватися дивною ситуацією у власних інтересах. Та нескінченне повторення одного дня поступово змушує його інакше подивитися на себе й людей навколо.

У фільмі Білла Мюррея вистачає кумедних епізодів, а за ними ховається цікава історія про зміни, яких людина здатна досягти.

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"Тельма" (2024)

У головної героїні цієї комедії є онук Денні, який допомагає їй освоювати комп'ютер і стежить, щоб бабуся не забувала про власну безпеку. Проте одного дня 93-річна Тельма стає жертвою телефонних шахраїв. Незнайомець видає себе за її онука, розповідає про нібито аварію та просить терміново надіслати 10 тисяч доларів.

Коли обман відкривається, рідні починають сумніватися, чи може Тельма й далі жити самостійно. Але сама жінка має зовсім інші плани. Вона вирішує знайти шахраїв і повернути гроші, а для цього заручається допомогою свого друга Бена. Так починається пригода, якої від літньої пенсіонерки ніхто не очікував. Окрема принада фільму — спостерігати, як героїня доводить, що вік зовсім не привід відмовлятися від пригод.

"Без образ" (2023)

Медді опинилася перед серйозною проблемою: через фінансові труднощі вона ризикує втратити будинок, у якому виросла. Вихід жінка знаходить у досить дивному оголошенні. Заможні батьки шукають дівчину, яка допоможе їхньому сором'язливому синові Персі стати впевненішим перед вступом до коледжу. Медді погоджується зіграти роль його дівчини. Спочатку все нагадує звичайну угоду, де кожен має власну вигоду. Однак знайомство поступово виходить за межі домовленості, а герої починають відкривати одне одного з несподіваного боку.

Дженніфер Лоуренс додає цій історії чимало дорослого гумору, незручних ситуацій і провокаційних жартів. Тож це варіант для тих, кому хочеться комедії без зайвої сентиментальності.

Яку комедію обрати

Якщо хочеться перевіреної часом історії з підтекстом, вмикайте "День бабака". Для вечора з пригодами та незвичайною головною героїнею підійде "Тельма", а "Без образ" варто залишити для перегляду з дорослими друзями. У кожного фільму свій гумор, але всі три допоможуть на деякий час відволіктися від повсякденних справ.

Раніше ми писали про те, що зимовий вечір удома — гарна нагода подивитися кіно, на яке давно не вистачало часу. Для такого настрою підійдуть і різдвяні комедії, і зворушливі історії, і серйозні драми. П’ять фільмів, які допоможуть створити особливу атмосферу й зробити вечір цікавішим.

Також ми згадували про Пол Кітті — впливового мафіозного боса, якого бояться в усьому Нью-Йорку. Та навіть він не може впоратися з панічними атаками й змушений звернутися до психотерапевта Бена Собела, роль якого виконав Біллі Крістал. На цьому й будується комедія "Аналізуючи це", у якій кримінальний авторитет стає пацієнтом лікаря, зовсім не готового до такого незвичного прийому.