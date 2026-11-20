Емілія Кларк у комедії "Щасливого Різдва". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Коли за вікном стає холодно і зовсім немає бажання кудись йти, можна влаштувати собі вечір із хорошим кіно. На цей випадок ідеально підійдуть атмосферні різдвяні історії. У цій добірці представлені фільми із різним настроєм, які допоможуть зробити холодний вечір приємнішим.

Новини.LIVE розповість про фільми, що варто подивитися взимку.

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"Дещо від Тіффані"

Іноді одна випадкова помилка здатна змінити життя кількох людей. Саме так починається історія романтичної комедії "Дещо від Тіффані". Напередодні Різдва Гері купує коханій подарунок у ювелірному магазині, але після нещасного випадку його пакунок випадково опиняється в руках іншого чоловіка. Ітан якраз збирався освідчитися своїй дівчині, тож замість обручки отримує зовсім іншу прикрасу.

Плутанина з подарунками зводить Ітана з Рейчел, і поступово між ними виникає симпатія. Фільм підійде тим, кому хочеться романтики, але з атмосферою святкового Нью-Йорка.

"Щасливого Різдва"

Кейт не надто дбає про власне життя: працює продавчинею у святковому магазині, часто помиляється і давно розчарувалася в коханні. Колись вона мріяла про сцену, але тепер її будні складаються з невдалих рішень і спроб якось дати собі раду. Поки вона не знайомиться з Томом. Він дивиться на звичайні речі зовсім інакше й поступово допомагає Кейт переглянути власні погляди.

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"Поки ти спав"

Люсі працює на залізничній станції в Чикаго й потайки мріє про одного з пасажирів, якого регулярно бачить на роботі. Напередодні Різдва чоловік потрапляє під потяг, а Люсі встигає врятувати його. У лікарні родичі непритомного Пітера помилково приймають дівчину за його наречену, і вона не наважується одразу розповісти правду. Так Люсі опиняється в родині, якої їй давно бракувало. Проте ситуація ускладнюється, коли вона починає відчувати симпатію до брата Пітера. Це затишна романтична комедія з Сандрою Буллок.

"Дуже погані матусі 2"

Перед Різдвом у Емі, Карли та Кікі вистачає турбот: подарунки, прикрашання оселі, святкова вечеря та безліч інших справ. Та найбільше випробування чекає на подруг попереду — до кожної з них приїжджає мама. І замість спокійних свят жінки отримують непрохані поради, критику й постійний контроль.

Подруги не збираються мовчки терпіти таке втручання, тому вирішують влаштувати власне свято. Фільм варто обрати, якщо хочеться посміятися над родинними непорозуміннями й трохи відволіктися від передсвяткової метушні.

"Відпочинок за обміном"

Айріс живе в Англії та переживає нерозділене кохання, а Аманда з Каліфорнії щойно розірвала стосунки. Напередодні свят обидві втомлюються від звичного оточення й вирішують помінятися будинками на час відпустки. Так одна вирушає до засніженої англійської провінції, а інша опиняється в сонячному Лос-Анджелесі.

Зміна обстановки приносить жінкам несподівані знайомства, нові почуття та нагоду почати все спочатку. У фільмі з Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джудом Лоу та Джеком Блеком є і гумор, і романтика, і красиві зимові краєвиди.

Раніше ми писали про те, що твори Джейн Остін не раз переносили на екран, але не кожна екранізація намагається точно відтворити атмосферу англійського XIX століття. Деякі режисери вирішили погратися з класичними сюжетами: додали до них зомбі, переосмислили знайомих героїв або змінили тон оповіді. З добіркою саме таких фільмів пропонуємо ознайомитися.

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