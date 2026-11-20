Эмилия Кларк в комедии "Счастливого Рождества". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Когда за окном становится холодно и совсем не хочется никуда выходить, можно устроить себе вечер с хорошим кино. На этот случай идеально подойдут рождественские истории. В этой подборке представлены фильмы с разным настроением, которые помогут сделать холодный вечер приятнее.

Новини.LIVE расскажет о фильмах, которые стоит посмотреть зимой.

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"Что-то от Тиффани"

Иногда одна случайная ошибка способна изменить жизнь нескольких людей. Именно так начинается история романтической комедии "Что-то от Тиффани". Накануне Рождества Гэри покупает любимой подарок в ювелирном магазине, но после несчастного случая его пакет случайно оказывается в руках другого мужчины. Итан как раз собирался сделать предложение своей девушке, поэтому вместо обручального кольца получает совсем другое украшение.

Путаница с подарками сводит Итана с Рэйчел, и постепенно между ними возникает симпатия. Фильм подойдет тем, кому хочется романтики, но в атмосфере праздничного Нью-Йорка.

"Счастливого Рождества"

Кейт не слишком заботится о своей жизни: работает продавщицей в праздничном магазине, часто ошибается и давно разочаровалась в любви. Когда-то она мечтала о сцене, но теперь ее будни состоят из неудачных решений и попыток как-то справиться с жизнью. Пока она не знакомится с Томом. Он смотрит на обычные вещи совсем по-другому и постепенно помогает Кейт пересмотреть свои взгляды.

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"Пока ты спал"

Люси работает на железнодорожной станции в Чикаго и втайне мечтает об одном из пассажиров, которого регулярно видит на работе. Накануне Рождества мужчина попадает под поезд, а Люси успевает спасти его. В больнице родственники потерявшего сознание Питера по ошибке принимают девушку за его невесту, и она не решается сразу рассказать правду. Так Люси оказывается в семье, которой ей давно не хватало. Однако ситуация усложняется, когда она начинает испытывать симпатию к брату Питера. Это уютная романтическая комедия с Сандрой Баллок.

"Очень плохие мамочки 2"

Перед Рождеством у Эми, Карлы и Кики хватает забот: подарки, украшение дома, праздничный ужин и множество других дел. Но самое большое испытание ждет подруг впереди — к каждой из них приезжает мама. И вместо спокойных праздников женщины получают нежелательные советы, критику и постоянный контроль.

Подруги не собираются молча терпеть такое вмешательство, поэтому решают устроить свой собственный праздник. Фильм стоит выбрать, если хочется посмеяться над семейными недоразумениями и немного отвлечься от предпраздничной суеты.

"Отпуск по обмену"

Айрис живет в Англии и переживает неразделенную любовь, а Аманда из Калифорнии только что разорвала отношения. Накануне праздников обе устают от привычного окружения и решают поменяться домами на время отпуска. Так одна отправляется в заснеженную английскую провинцию, а другая оказывается в солнечном Лос-Анджелесе.

Смена обстановки приносит женщинам неожиданные знакомства, новые чувства и возможность начать все сначала. В фильме с Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джудом Лоу и Джеком Блэком есть и юмор, и романтика, и красивые зимние пейзажи.

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