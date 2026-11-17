Роберт Де Ніро. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Що робити, коли людина, перед якою тремтить увесь кримінальний Нью-Йорк, сама не може впоратися зі своїми переживаннями? Саме з такої ситуації починається комедія "Аналізуючи це" з Робертом Де Ніро та Біллі Кристалом. Замість звичних кримінальних справ йому доводиться шукати спільну мову з психотерапевтом, який зовсім не очікував побачити серед своїх пацієнтів мафіозного боса.

Новини.LIVE розповість, про що фільм "Аналізуючи це".

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Чому варто подивитися фільм "Аналізуючи це"

Пол Вітті, якого зіграв Роберт Де Ніро, — впливовий мафіозі, який звик, що його накази виконують без зайвих запитань. Його бояться, з ним рахуються, а будь-які проблеми він зазвичай вирішує самостійно. Проте одного дня звичний порядок дає збій: Пол починає страждати від панічних атак. Його накривають хвилювання, тривога та емоції, яким він не може знайти пояснення.

Для людини з таким становищем це не просто особиста проблема. У кримінальному середовищі не заведено демонструвати слабкість, а тим паче зізнаватися, що тобі потрібна допомога. Тому Вітті намагається знайти лікаря, який зможе повернути йому душевну рівновагу, але водночас не поставить під загрозу його репутацію.

Так у житті мафіозі з'являється Бен Собель (Біллі Кристал) — звичайний психотерапевт, у якого вистачає власних турбот. Він готується до весілля, намагається розібратися з особистим життям і навряд чи мріє про пацієнта, здатного з'явитися серед ночі з озброєною охороною. Та відмовити такому клієнту виявляється не так просто.

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Чим цікава комедія з Робертом Де Ніро

Головна принада фільму — у контрасті між двома персонажами. Пол звик залякувати людей, але під час сеансів із психотерапевтом раптом перетворюється на розгубленого пацієнта, якому непросто навіть пояснити, що саме його турбує. Бен, зі свого боку, намагається дотримуватися професійних правил, хоча його робота дедалі більше нагадує небезпечну пригоду.

Окремої уваги заслуговує Роберт Де Ніро. Актор, якого глядачі добре знають за ролями у "Хрещеному батькові 2" та "Славетних хлопцях", цього разу грає людину, яка не знає, куди подіти власну вразливість. І саме в цьому полягає комізм його персонажа: за грізним виглядом ховається чоловік, якому теж буває страшно.

"Аналізуючи це" вийшов у 1999 році, режисером стрічки став Гарольд Реміс, відомий також за фільмом "День бабака". Комедія отримала продовження — "Аналізуй те" (2002), у якому історія Пола Вітті та Бена Собеля розгортається далі. Це вдалий варіант для вечора, коли хочеться подивитися комедію не про випадкові непорозуміння, а про справді кумедне зіткнення двох абсолютно різних світів.

Раніше ми писали про те, що Роберт Де Ніро нечасто з’являється в серіалах, тому його роль у "Нульовому дні" одразу привернула увагу. Цього разу актор грає колишнього президента США, якому доводиться повернутися до справ державного масштабу після масштабної кібератаки. Всього шість серій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що коли хочеться подивитися щось легке й веселе, на Netflix можна знайти комедію на будь-який смак. Романтичні історії, сімейні пригоди чи жарти на межі абсурду — вибір чималий. Кілька фільмів, які варто додати до списку для перегляду.