Роберт Де Ниро. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Что делать, когда человек, перед которым дрожит весь криминальный Нью-Йорк, сам не может справиться со своими переживаниями? Именно с такой ситуации начинается комедия "Анализируй это" с Робертом Де Ниро и Билли Кристалом. Вместо привычных криминальных дел ему приходится искать общий язык с психотерапевтом, который совсем не ожидал увидеть среди своих пациентов мафиозного босса.

Новини.LIVE расскажет, о чем фильм "Анализируя это".

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Почему стоит посмотреть фильм "Анализируя это"

Пол Витти, которого сыграл Роберт Де Ниро, — влиятельный мафиози, привыкший к тому, что его приказы выполняются без лишних вопросов. Его боятся, с ним считаются, а любые проблемы он обычно решает самостоятельно. Однако однажды привычный порядок дает сбой: Пол начинает страдать от панических атак. Его охватывают волнение, тревога и эмоции, которым он не может найти объяснения.

Для человека в таком положении это не просто личная проблема. В криминальной среде не принято демонстрировать слабость, а тем более признаваться, что тебе нужна помощь. Поэтому Витти пытается найти врача, который сможет вернуть ему душевное равновесие, но при этом не поставит под угрозу его репутацию.

Так в жизни мафиози появляется Бен Собель (Билли Кристал) — обычный психотерапевт, у которого хватает собственных забот. Он готовится к свадьбе, пытается разобраться в личной жизни и вряд ли мечтает о пациенте, способном появиться посреди ночи с вооруженной охраной. Но отказать такому клиенту оказывается не так просто.

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Чем интересна комедия с Робертом Де Ниро

Главное очарование фильма — в контрасте между двумя персонажами. Пол привык запугивать людей, но во время сеансов с психотерапевтом вдруг превращается в растерянного пациента, которому непросто даже объяснить, что именно его беспокоит. Бен, со своей стороны, старается соблюдать профессиональные правила, хотя его работа все больше напоминает опасное приключение.

Отдельного внимания заслуживает Роберт Де Ниро. Актер, которого зрители хорошо знают по ролям в "Крестном отце 2" и "Славных парнях", на этот раз играет человека, который не знает, куда деть свою уязвимость. И именно в этом заключается комизм его персонажа: за грозным видом скрывается человек, которому тоже бывает страшно.

"Анализируя это" вышел в 1999 году, режиссером картины стал Гарольд Рэмис, известный также по фильму «День сурка». Комедия получила продолжение — «Анализируй это» (2002), в котором история Пола Витти и Бена Собеля развивается дальше. Это удачный вариант для вечера, когда хочется посмотреть комедию не о случайных недоразумениях, а о действительно забавном столкновении двух совершенно разных миров.

Ранее мы писали о том, что Роберт Де Ниро редко появляется в сериалах, поэтому его роль в "Нулевом дне" сразу привлекла внимание. На этот раз актер играет бывшего президента США, которому приходится вернуться к делам государственного масштаба после масштабной кибератаки. Всего шесть серий.

Также Новини.LIVE сообщали, что когда хочется посмотреть что-то легкое и веселое, на Netflix можно найти комедию на любой вкус. Романтические истории, семейные приключения или шутки на грани абсурда — выбор немалый. Несколько фильмов, которые стоит добавить в список для просмотра.