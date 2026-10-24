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Главная Кино Что посмотреть в кино в эти выходные: фильмы на любой вкус

Что посмотреть в кино в эти выходные: фильмы на любой вкус

Ua ru
24 октября 2026 04:00
Что выбрать для похода в кино на выходных: новые фильмы в прокате magnific
Пара в кино. Фото: magnific

Когда на выходных наконец удается сходить в кинотеатр, хочется не прогадать с выбором фильма. На этот раз в подборке есть истории о выживании на Аляске, жуткие превращения, загадочные существа и телешоу, где все идет не по сценарию. Так что выбирать можно по настроению, а не только по громким именам в титрах.

Новини.LIVE назовет фильмы, на которые можно пойти в кино 24–25 октября.

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"Забытый остров"

Джо и Раиса даже не догадываются, чем обернется случайная находка. Таинственный портал переносит девушек на остров Накали, населенный магическими существами из филиппинских легенд, знакомыми им по детским историям, которые рассказывали в кругу семьи. На новом месте придется разобраться, кому можно доверять, а от кого лучше держаться подальше. Вместе с оборотнем-псом Ро и другими союзниками героини противостоят опасной Манананггал. Но самая большая угроза ждет впереди: чтобы вернуться домой, девушки могут лишиться воспоминаний о своей дружбе.

"Сердце зверя"

Брэд Питт играет бойца спецподразделения Джеймса Белмонта, который после авиакатастрофы оказывается на Аляске вместе со своей собакой Одином. Вокруг — холод, бескрайние просторы и никакой гарантии, что помощь успеет вовремя. В таких условиях даже обычный путь к спасению превращается в испытание. Джеймсу приходится бороться с дикой природой и рассчитывать на собственные силы и преданность четвероногого напарника. Приключенческий триллер режиссера Дэвида Эйера.

"Глиноликий"

На этот раз DC Studios обращается к жанру хоррора, а в центре истории оказывается Мэтт Хейген — будущий Глиноликий, один из известных злодеев Готэма. Сначала он лишь пытается построить актерскую карьеру, но конфликт с криминальным авторитетом разрушает его планы и оставляет ужасающие последствия.

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Мэтт соглашается на экспериментальное лечение, надеясь вернуть прежнюю внешность. Однако цена оказывается значительно выше, чем он мог себе представить.

"Надежда"

В небольшой деревне в Южной Корее появление загадочного существа заставляет начальника полиции Бом-сока и офицера Сон-ае взяться за расследование. Сначала речь идет о непонятных событиях, нарушающих привычную жизнь общины. Но постепенно дело приобретает гораздо более опасный масштаб. Фильм однозначно заинтересует поклонников загадочных существ, тревожной атмосферы и сюжетов, в которых непонятное постепенно перерастает в настоящую катастрофу.

"Прай-тайм"

Крис Хансен в исполнении Роберта Паттинсона — телеведущий, чье провокационное реалити-шоу бросает вызов преступному миру и привлекает внимание всей Америки. Его методы заставляют задуматься: можно ли оправдать сомнительные решения, если они якобы служат великой цели?

В центре истории — не только телевидение и скандалы, но и грань между стремлением разоблачить чужие преступления и желанием любой ценой удержать внимание публики. А когда все происходит перед камерами, каждый шаг может иметь последствия, которые уже не скроешь за эффектным монтажом.

Этот фильм стоит посмотреть тем, кто любит истории о манипуляциях, сомнительной морали и решениях, после которых вернуться к прежней жизни уже не удается.

Ранее мы писали о новом британском сериале "Винтер", в котором судмедэксперт Итан Уинтер помогает полиции раскрывать преступления, одновременно пытаясь выяснить правду о смерти близкого человека. В сериале всего шесть серий, и все они уже доступны для просмотра.

Также Новини.LIVE сообщали, какие сериалы украинцы чаще всего выбирали на Netflix в октябре. На первом месте оказался "К востоку от Эдема", а "Джентльмены" удержались среди лидеров даже после выхода второго сезона в сентябре.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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