Фрагмент из фильма "Кэрри". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В осенних фильмах ужасов больше всего пугают не монстры, а люди, от которых никто не ожидает опасности, и тайны, которые годами скрывались за закрытыми дверями. Netflix, HBO и Prime Video предлагают истории о материнском горе, загадочных убийствах и девушке, доведенной до отчаяния, которую в какой-то момент уже никто не сможет остановить.

Новини.LIVE расскажут подробнее об этих захватывающих сюжетах.

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"Хрустальное озеро" (1 сезон)

Маленький Джейсон Вургиз утонул почти год назад, но его мать Памела так и не смогла смириться с потерей. Пока городок постепенно возвращается к привычной жизни, она остается наедине со своим горем. Пока однажды на пороге ее дома не появляются двое незнакомцев. Их вопросы о прошлом Памелы заставляют ее вспомнить то, о чем она предпочла бы промолчать.

Вскоре в городке начинаются жестокие убийства, а давние знакомые Памелы понимают, что совсем не знают женщину, живущую рядом с ними. История постепенно раскрывает другую сторону трагедии у Хрустального озера — ту, где материнская любовь превращается в одержимость, а потеря становится началом нового кошмара.

Для поклонников "Пятницы, 13-го" это возможность взглянуть на знакомую историю с другой стороны. На этот раз в центре внимания не только будущий убийца, но и события, сформировавшие его мир.

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"Чудовище: история Лиззи Борден"

В 1892 году американский город Фолл-Ривер потрясло двойное убийство: в собственном доме были найдены мертвыми отец и мачеха Лиззи Борден. Под подозрение попала их дочь, а само дело превратилось в одну из самых известных криминальных загадок в истории США. За этой историей стоит не только жестокое преступление, но и семейные конфликты, общественные предрассудки и вопросы, на которые так и не удалось дать однозначного ответа.

Пока следствие собирает показания, подозрения в адрес Лиззи только усиливаются. Ее отношения с горничной придают истории еще одно измерение: обе женщины живут в мире, где происхождение и положение определяют, что им позволено.

Этот сюжет подойдет тем, кому интересны хорроры, основанные на реальных событиях, где страх рождается не из вымышленных чудовищ, а из человеческих поступков. Ведь в истории Лиззи Борден до сих пор остается главный вопрос: можно ли вообще узнать, что на самом деле произошло за закрытыми дверями того дома?

"Кэрри"

Кэрри Уайт не чувствует себя как дома, так и в школе. Мать воспитывает девушку в атмосфере религиозного фанатизма и постоянного страха, а одноклассники превращают ее повседневную жизнь в череду унижений. Кэрри привыкает молчать и терпеть, пока не обнаруживает в себе сверхъестественные способности, которые не может полностью контролировать. Когда очередное издевательство становится последней каплей, подавленный гнев вырывается наружу с разрушительной силой.

Обычный школьный вечер превращается в кровавую трагедию, а история девушки, которую никто не хотел понять, приобретает совершенно иной масштаб.

"Кэрри" Стивена Кинга пугает не только сверхъестественными способностями главной героини. В этой истории есть нечто гораздо ближе к реальности — жестокость сверстников, давление семьи и равнодушие людей, которые могли бы вмешаться, но предпочитают не замечать чужой боли. Именно поэтому история Кэрри оставляет тяжелое впечатление даже после того, как заканчиваются самые страшные сцены.

Ранее мы писали о том, почему стоит вспомнить детективный сериал "Его и ее" от Netflix — шестисерийный триллер об убийстве, в котором под подозрение попадает журналистка, знакомая с детективом, ведущим дело. Анна Эндрюс возвращается в городок недалеко от Атланты и оказывается в центре расследования, ведь в ночь преступления она была на месте происшествия.

Также Новини.LIVE сообщали, что Netflix готовит еще одну историю во вселенной "Бриджертонов"— о любви Вайолет Бриджертон и Эдмунда, ее будущего мужа. Новый романтический мини-сериал покажет родителей восьмерых детей в молодости, задолго до событий знакомой зрителям истории.