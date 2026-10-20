Фрагмент з фільму "Керрі". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

В осінніх горорах найбільше лякають не монстри, а люди, від яких ніхто не чекає небезпеки, і таємниці, які роками приховували за зачиненими дверима. Netflix, HBO та Prime Video пропонують історії про материнське горе, загадкові вбивства й дівчину, доведені до відчаю якоїсь миті вже ніхто не зможе зупинити.

Новини.LIVE розповість детальніше про сюжети, які чіпляють.

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"Кришталеве озеро" (1 сезон)

Маленький Джейсон Вургіз потонув майже рік тому, але його мати Памела так і не змогла змиритися з утратою. Поки містечко поступово повертається до звичного життя, вона залишається сам на сам зі своїм горем. Поки одного дня на порозі її будинку не з'являються двоє незнайомців. Їхні запитання про минуле Памели змушують згадати те, про що вона воліла б мовчати.

Невдовзі в містечку починаються жорстокі вбивства, а давні знайомі Памели розуміють, що зовсім не знають жінку, яка живе поруч із ними. Історія поступово відкриває інший бік трагедії біля Кришталевого озера — той, де материнська любов перетворюється на одержимість, а втрата стає початком нового кошмару.

Для шанувальників "П'ятниці, 13-го" це можливість поглянути на знайому історію з іншого боку. Цього разу в центрі уваги не лише майбутній убивця, а й події, що сформували його світ.

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"Чудовисько: історія Ліззі Борден"

У 1892 році американське місто Фолл-Рівер сколихнуло подвійне вбивство: у власному будинку знайшли мертвими батька та мачуху Ліззі Борден. Під підозру потрапила їхня донька, а сама справа перетворилася на одну з найвідоміших кримінальних загадок в історії США. За цією історією стоїть не лише жорстокий злочин, а й сімейні конфлікти, суспільні забобони та питання, на які так і не вдалося дати однозначну відповідь.

Поки слідство збирає свідчення, підозри навколо Ліззі лише посилюються. Її стосунки зі служницею додають історії ще один вимір: обидві жінки живуть у світі, де походження та становище визначають, що їм дозволено.

Цей сюжет підійде тим, кому цікаві горори на основі реальних подій, де страх народжується не з вигаданих чудовиськ, а з людських вчинків. Адже в історії Ліззі Борден досі залишається головне запитання: чи можна взагалі дізнатися, що насправді сталося за зачиненими дверима того будинку?

"Керрі"

Керрі Вайт не почувається своєю ні вдома, ні в школі. Мати виховує дівчину в атмосфері релігійного фанатизму й постійного страху, а однокласники перетворюють її щоденне життя на низку принижень. Керрі звикає мовчати й терпіти, поки не виявляє в собі надприродні здібності, які не може повністю контролювати. Коли чергове знущання стає останньою краплею, пригнічений гнів виривається назовні з руйнівною силою.

Звичайний шкільний вечір перетворюється на криваву трагедію, а історія дівчини, яку ніхто не хотів зрозуміти, набуває зовсім іншого масштабу.

"Керрі" Стівена Кінга лякає не тільки надприродними здібностями головної героїні. У цій історії є дещо значно ближче до реальності — жорстокість однолітків, тиск родини та байдужість людей, які могли б втрутитися, але воліють не помічати чужого болю. Саме тому історія Керрі залишає важке враження навіть після того, як закінчуються найстрашніші сцени.

Раніше ми писали про те, чому варто згадати детективний серіал "Його та її" від Netflix — шестисерійний трилер про вбивство, у якому під підозру потрапляє журналістка, знайома з детективом, що веде справу. Анна Ендрюс повертається до містечка неподалік Атланти й опиняється в центрі розслідування, адже в ніч злочину була на місці події.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Netflix готує ще одну історію у всесвіті "Бріджертонів"— про кохання Вайолет Бріджертон та Едмунда, її майбутнього чоловіка. Новий романтичний мінісеріал покаже батьків восьми дітей у молоді роки, задовго до подій знайомої глядачам історії.