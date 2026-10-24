Пара в кіно. Фото: magnific

Коли на вихідні нарешті вдається вибратися до кінотеатру, хочеться не прогадати з фільмом. Цього разу в добірці є історії про виживання на Алясці, моторошні перетворення, загадкових істот і телешоу, де все йде не за сценарієм. Тож обирати можна за настроєм, а не лише за гучними іменами в титрах.

Новини.LIVE назве фільми, на які можна піти в кіно 24-25 жовтня.

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"Забутий острів"

Джо та Раїса навіть не здогадуються, чим обернеться випадкова знахідка. Таємничий портал переносить дівчат на острів Накалі, населений магічними істотами з філіппінських легенд, знайомих їм із дитячих історій у родинному колі. На новому місці доведеться розбиратися, кому можна довіряти, а від кого краще триматися подалі. Разом із перевертнем-псом Ро та іншими союзниками героїні протистоять небезпечній Манананґгал. Та найбільша загроза чекає попереду: щоб повернутися додому, дівчата можуть втратити спогади про свою дружбу.

"Серце Звіра"

Бред Пітт грає бійця спецпідрозділу Джеймса Белмонта, який після авіакатастрофи опиняється на Алясці разом зі своїм собакою Одіном. Навколо — холод, безкраї простори й жодної гарантії, що допомога встигне вчасно. У таких обставинах навіть звичайна дорога до порятунку перетворюється на випробування. Джеймсу доводиться боротися з дикою природою та розраховувати на власні сили й відданість чотирилапого напарника. Пригодницький трилер режисера Девіда Еєра.

"Глиноликий"

Цього разу DC Studios звертається до горору, а в центрі історії опиняється Метт Гейґен — майбутній Глиноликий, один із відомих лиходіїв Ґотема. Спочатку він лише намагається побудувати акторську кар'єру, але конфлікт із кримінальним авторитетом руйнує його плани й залишає жахливі наслідки.

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Метт погоджується на експериментальне лікування, сподіваючись повернути колишню зовнішність. Однак ціна виявляється значно вищою, ніж він міг собі уявити.

"Надія"

У невеликому селі в Південній Кореї поява загадкової істоти змушує начальника поліції Бом-сока та офіцерку Сон-ае взятися за розслідування. Спочатку йдеться про незрозумілі події, що порушують звичне життя громади. Та поступово справа набуває значно небезпечнішого масштабу. Фільм однозначно зацікавить прихильників загадкових істот, тривожної атмосфери та сюжетів, у яких незрозуміле поступово переростає в справжню катастрофу.

"Прайтайм"

Кріс Гансен у виконанні Роберта Паттінсона — телеведучий, чиє провокативне реаліті-шоу кидає виклик злочинному світу й привертає увагу всієї Америки. Його методи змушують замислитися: чи можна виправдати сумнівні рішення, якщо вони нібито служать великій меті?

У центрі історії — не лише телебачення та скандали, а й межа між прагненням викрити чужі злочини та бажанням за будь-яку ціну втримати увагу публіки. А коли все відбувається перед камерами, кожен крок може мати наслідки, яких уже не приховаєш за ефектним монтажем.

Цю стрічку варто розглянути тим, хто любить історії про маніпуляції, сумнівну мораль і рішення, після яких повернутися до колишнього життя вже не вдається.

Раніше ми писали про новий британський серіал "Вінтер", в якому судмедексперт Ітан Вінтер допомагає поліції розкривати злочини, водночас намагаючись з’ясувати правду про смерть близької людини. У серіалі всього шість серій, і всі вони вже доступні до перегляду.

Також Новини.LIVE повідомляли, які серіали українці найчастіше обирали на Netflix у жовтні. На першому місці опинився "На схід від Едему", а "Джентльмени" втрималися серед лідерів навіть після виходу другого сезону у вересні.