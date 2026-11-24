Фрагмент из сериала "Гостья". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В британских детективах, как и во многих других, не всегда можно доверять даже тем героям, которые кажутся совершенно искренними. Женщина, подозреваемая в жестоком преступлении, мужчина с репутацией образцового семьянина и дружба, за которой скрываются манипуляции, — в этих сериалах за каждой версией событий скрывается другая. Каждая новая деталь в этих историях заставляет по-другому взглянуть на героев и усомниться в том, что сначала казалось правдой.

Новини.LIVE расскажет о трех мини-сериалах по 3–4 серии, в которых семейные тайны и чужие секреты постепенно выходят наружу.

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"Слишком близко"

Психиатр Эмма Робертсон получает непростую задачу — оценить состояние Конни Мортенсен, которую обвиняют в жестоком преступлении. Женщина утверждает, что ничего не помнит о том, что произошло, и не признает своей вины. Теперь Эмме предстоит разобраться не только в обстоятельствах дела, но и в том, насколько искренна ее подопечная.

На первый взгляд, все кажется понятным: есть преступление, подозреваемая и доказательства, которые нужно оценить. Однако в разговорах с Конни постепенно раскрываются подробности, заставляющие врача по-другому взглянуть на ситуацию. И чем больше она узнает, тем сложнее становится отделить правду от чужих версий событий.

"Жена серийного убийцы"

Бет Фэйрчайлд готовится отпраздновать день рождения своего мужа Тома. У супругов большой дом, благополучная семья и жизнь, которую многие могли бы назвать идеальной. На праздник приглашены знакомые и соседи, но вместо поздравлений хозяйка получает новость, к которой невозможно подготовиться: полиция приехала за ее мужем по подозрению в убийствах. Бет не верит, что Том способен на такое.

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Однако после его задержания женщина начинает вспоминать подробности совместной жизни и искать ответы на вопросы, которые раньше даже не приходили ей в голову. Со временем раскрываются семейные тайны, а уверенность Бет в том, что она хорошо знает своего мужа, постепенно исчезает. Больше всего здесь интригует именно то, сколько всего может оставаться незамеченным за закрытыми дверями одного дома.

"Гостья"

Молодая уборщица знакомится со своим работодателем — успешным и харизматичным мужчиной, который быстро привлекает ее внимание. Сначала их отношения напоминают обычную дружбу, но со временем между ними возникает сложная связь, в которой становится все больше недомолвок.

Когда герои начинают раскрывать друг другу скрытые стороны своей жизни, доверие уступает место подозрениям. За приятными разговорами и внешней привязанностью постепенно проступают манипуляции и тайны. В этой истории важно не только то, что скрывают персонажи, но и то, чего каждый из них на самом деле хочет от другого.

Ранее мы писали о пяти мини-сериалах, которых объединяет не только высокая оценка на IMDb, но и то, что для знакомства с каждой историей не придется тратить недели. В них нет десятков эпизодов и сезонов, которые нужно наверстывать: всего несколько серий, сильные сюжеты и непредсказуемый финал.

Также мы рассказывали о детективных сериалах, которые интересны даже тогда, когда уже знаешь имя преступника. При повторном просмотре можно заметить подсказки, которые раньше ускользнули от внимания, и по-новому оценить поступки героев. В этой подборке — пять сериалов с разными подходами к расследованиям: от нестандартных методов Патрика Джейна до дел, за которые берутся люди без опыта работы в полиции.