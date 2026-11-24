Фрагмент з серіалу "Гостя". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У британських детективах, як і багатьох інших, не завжди можна вірити навіть тим героям, які здаються цілком щирими. Жінка, яку підозрюють у жорстокому злочині, чоловік із репутацією зразкового сім'янина та дружба, за якою ховаються маніпуляції, — у цих серіалах за кожною версією подій є інша. Кожна нова деталь в цих історіях змушує інакше подивитися на героїв і сумніватися в тому, що спочатку здавалося правдою.

Новини.LIVE розповість про три мінісеріали на 3–4 серії, у яких сімейні таємниці й чужі секрети поступово виходять назовні.

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"Занадто близько"

Психіатрка Емма Робертсон отримує непросте завдання — оцінити стан Конні Мортенсен, яку звинувачують у жорстокому злочині. Жінка стверджує, що нічого не пам'ятає про те, що сталося, і не визнає своєї провини. Тепер Еммі потрібно розібратися не лише в обставинах справи, а й у тому, наскільки щирою є її підопічна.

На перший погляд, усе здається зрозумілим: є злочин, підозрювана та докази, які потрібно оцінити. Однак у розмовах із Конні поступово відкриваються подробиці, що змушують лікарку по-іншому подивитися на ситуацію. І що більше вона дізнається, то складніше стає відокремити правду від чужих версій подій.

"Дружина серійного вбивці"

Бет Фейрчайлд готується відсвяткувати день народження чоловіка Тома. Подружжя має великий будинок, благополучну сім'ю та життя, яке багато хто міг би назвати ідеальним. На свято запрошені знайомі й сусіди, але замість привітань господиня отримує новину, до якої неможливо підготуватися: поліція приїхала за її чоловіком через підозру у вбивствах. Бет не вірить, що Том здатний на таке.

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Проте після його затримання жінка починає пригадувати подробиці спільного життя й шукати відповіді на запитання, які раніше навіть не спадали їй на думку. Згодом відкриваються сімейні таємниці, а впевненість Бет у тому, що вона добре знає власного чоловіка, поступово зникає. Найбільше тут інтригує саме те, скільки всього може залишатися непоміченим за зачиненими дверима одного будинку.

"Гостя"

Молода прибиральниця знайомиться зі своїм роботодавцем — успішним і харизматичним чоловіком, який швидко привертає її увагу. Спочатку їхні стосунки нагадують звичайну дружбу, але з часом між ними виникає складний зв'язок, у якому стає дедалі більше недомовок.

Коли герої починають відкривати одне одному приховані сторони свого життя, довіра поступається місцем підозрам. За приємними розмовами та зовнішньою прихильністю поступово проступають маніпуляції й таємниці. У цій історії важливо не лише те, що приховують персонажі, а й те, чого кожен із них насправді хоче від іншого.

Раніше ми писали про п'ять мінісеріалів, яких об'єднує не лише висока оцінка на IMDb, а й те, що для знайомства з кожною історією не доведеться витрачати тижні. В них немає десятків епізодів і сезонів, які потрібно наздоганяти: лише кілька серій, сильні сюжети та непередбачуваний фінал.

Також ми повідомляли про детективні серіали, які цікаві навіть тоді, коли вже знаєш ім’я злочинця. Під час повторного перегляду можна помітити підказки, які раніше пройшли повз увагу, і по-новому оцінити вчинки героїв. У цій добірці — п’ять серіалів із різними підходами до розслідувань: від нестандартних методів Патріка Джейна до справ, за які беруться люди без досвіду роботи в поліції.