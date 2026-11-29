Главные герои сериала "Альтруисты". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Миллиардеры, громкие обещания сделать мир лучше и деньги, исчезавшие со счетов клиентов. Netflix выпустил мини-сериал "Альтруисты", посвященный одному из самых громких финансовых скандалов последних лет — краху криптовалютной биржи FTX. В центре истории — Сэм Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон, чьи личные отношения и совместный бизнес завершились громким разоблачением.

Новини.LIVE расскажет, почему именно этот сериал будет интересно посмотреть.

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Сериал "Альтруисты", который стоит посмотреть

История начинается с молодого математического гения Сема Бэнкмана-Фрида. Он верит в эффективный альтруизм — идею, согласно которой можно зарабатывать большие деньги, чтобы впоследствии направлять их на помощь другим. Работая в финансовой компании на Уолл-стрит, Сэм знакомится с Кэролайн Эллисон. Она разделяет его интерес к математике и рискованным финансовым операциям. Деловое увлечение постепенно перерастает в романтические отношения.

Вместе они решают выйти на рынок криптовалют. Так появляются торговая компания Alameda Research и биржа FTX. Бизнес быстро набирает обороты: основатели привлекают огромные инвестиции, общаются с влиятельными людьми и становятся героями публикаций мировых СМИ. Сэм приобретает репутацию финансового вундеркинда, а Кэролайн возглавляет Alameda Research.

Однако за историей стремительного успеха скрывается совсем другая картина. Деньги клиентов FTX используют для покрытия убытков Alameda Research и рискованных операций. Реальное положение дел скрывают от инвесторов, а бизнес, казавшийся почти безупречным, в итоге оказывается на грани краха.

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Сериал позволяет взглянуть на этот скандал не только со стороны обрушившейся биржи, но и через призму отношений двух людей, чьи решения имели последствия для тысяч клиентов.

Кто снялся в сериале Netflix

Одной из причин обратить внимание на "Альтруистов" стал актерский состав. Роль Кэролайн Эллисон исполнила Джулия Гарнер, знакомая зрителям по криминальной драме "Озарк" и сериалу "Вымышленная Анна". Сэма Бэнкмана-Фрида сыграл Энтони Бойл. Сценарий написал и сериал создал Грэм Мур, известный работой над фильмом "Игра в имитацию", получившим премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Что говорят критики о сериале "Альтруисты"

Первые оценки сериала оказались неоднозначными. На Metacritic проект после выхода получил 64 балла из 100. The Guardian оценил его на 4 из 5, а Financial Times — на 3 из 5. "Альтруисты" интересны не только как повествование об истории FTX.

Ранее мы писали о том, что когда Netflix публикует очередной рейтинг просмотров, в нем можно найти немало неожиданностей. И нельзя не упомянуть о проектах, которым удалось собрать такие цифры, что они до сих пор остаются среди главных рекордсменов платформы.

Также мы рассказывали, почему новый сериал от Netflix "Земля греха" нельзя пропустить, ведь в нем есть то, за что зрители так любят скандинавские детективы. К тому же в сериале всего пять серий — удачный вариант для тех, кто хочет посмотреть законченную детективную историю без нескольких сезонов.