Головні герої серіалу "Альтруїсти". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Мільярдери, гучні обіцянки зробити світ кращим і гроші, які зникали з рахунків клієнтів. Netflix випустив мінісеріал "Альтруїсти", присвячений одному з найгучніших фінансових скандалів останніх років — краху криптовалютної біржі FTX. У центрі історії — Сем Бенкман-Фрід і Керолайн Еллісон, чиї особисті стосунки та спільний бізнес завершилися масштабним викриттям.

Новини.LIVE розповість, чому саме цей серіал буде цікавим подивитися.

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Серіал "Альтруїсти", який варто подивитися

Історія починається з молодого математичного генія Сема Бенкмана-Фріда. Він вірить в ефективний альтруїзм — ідею, за якою великі гроші можна заробляти, щоб згодом спрямовувати їх на допомогу іншим. Під час роботи у фінансовій компанії на Волл-стріт Сем знайомиться з Керолайн Еллісон. Вона поділяє його інтерес до математики та ризикованих фінансових операцій. Ділове захоплення поступово переростає в романтичні стосунки.

Разом вони вирішують вийти на криптовалютний ринок. Так з'являються торговельна компанія Alameda Research та біржа FTX. Бізнес швидко набирає обертів: засновники залучають величезні інвестиції, спілкуються з впливовими людьми й стають героями публікацій світових медіа. Сем отримує репутацію фінансового вундеркінда, а Керолайн очолює Alameda Research.

Однак за історією стрімкого успіху ховається зовсім інша картина. Гроші клієнтів FTX використовують для покриття збитків Alameda Research та ризикованих операцій. Справжній стан справ приховують від інвесторів, а бізнес, який здавався майже бездоганним, зрештою опиняється на межі краху.

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Серіал дає змогу подивитися на цей скандал не тільки з боку біржі, яка обвалилася, а й через стосунки двох людей, чиї рішення мали наслідки для тисяч клієнтів.

Хто зіграв у серіалі Netflix

Однією з причин звернути увагу на "Альтруїстів" став акторський склад. Роль Керолайн Еллісон виконала Джулія Гарнер, знайома глядачам за кримінальною драмою "Озарк" та серіалом "Вигадана Анна". Сема Бенкмана-Фріда зіграв Ентоні Бойл. Сценарій написав і серіал створив Грем Мур, відомий роботою над фільмом "Гра в імітацію", який отримав премію "Оскар" за найкращий адаптований сценарій.

Що кажуть критики про серіал "Альтруїсти"

Перші оцінки серіалу виявилися неоднозначними. На Metacritic проєкт після виходу отримав 64 бали зі 100. The Guardian оцінив його на 4 з 5, а Financial Times — на 3 з 5. "Альтруїсти" цікаві не лише як переказ історії FTX.

Раніше ми писали про те, що коли Netflix публікує черговий рейтинг переглядів, у ньому можна знайти чимало несподіванок. І не можна не згадати про проєкти, яким вдалося зібрати такі цифри, що вони досі залишаються серед головних рекордсменів платформи.

Також ми повідомляли, чому новий серіал від Netflix "Земля гріха" не можна пропустити, адже в ньому є те, за що глядачі так люблять скандинавські детективи. До того ж у серіалі лише п’ять серій — вдалий варіант для тих, хто хоче подивитися завершену детективну історію без кількох сезонів.