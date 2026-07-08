Документальные фильмы, основанные на реальных событиях: 3 потрясающие истории

Фрагменты из сериала "Американское убийство: Габби Петито". Коллаж: Новини.LIVE

Документальные фильмы впечатляют сильнее, чем любой художественный триллер. Ведь самое страшное в них то, что все события действительно имели место. Именно такие истории сейчас все чаще выбирают зрители на стриминговых сервисах. Они не только рассказывают о громких преступлениях, но и показывают людей, оказавшихся в центре событий, которые изменили их жизнь навсегда.

Новини.LIVE выделили три увлекательные истории, основанные на реальных событиях.

"Кошмарные съемщики"

Казалось бы, обычная аренда комнаты не может обернуться катастрофой. Именно так думала Алекс Миллер, когда нашла съемщика через Craigslist. Но очень скоро новый жилец перестал платить за жилье, отказался выезжать и начал использовать лазейки в законодательстве, чтобы остаться в доме.

Каждая попытка вернуть контроль над собственным жильем только усложняла ситуацию. Со временем история превратилась в изнурительную борьбу, в которой хозяйка уже не была уверена, что сможет отстоять свои права.

"Американское убийство: Габби Петито"

Путешествие по стране в собственном фургоне должно было стать началом новой жизни для 22-летней Габби Петито и ее жениха Брайана Лаудри. Они делились красивыми моментами в соцсетях, показывали живописные места и создавали образ идеальной пары.

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Но за этими кадрами скрывались совсем другие отношения. В 2021 году Габби бесследно исчезла, а ее история быстро стала одним из самых громких уголовных дел в США. Документальный сериал от Netflix шаг за шагом восстанавливает хронологию событий, используя рассказы родных, друзей и людей, участвовавших в поисках девушки.

"Что сделала Дженнифер"

Это дело долгое время казалось очевидным. В дом семьи ворвались неизвестные, после чего жизнь Дженнифер изменилась навсегда. Она была единственным человеком, которому удалось пережить нападение.

Впрочем, чем больше улик находили следователи, тем больше вопросов возникало. Версия событий начала рушиться буквально на глазах, а сама Дженнифер из потерпевшей постепенно превратилась в главную подозреваемую. Фильм показывает, как одна деталь за другой меняла весь ход расследования и почему эта история до сих пор вызывает оживленные дискуссии.

Ранее мы писали о том, какой фильм точно понравится поклонникам криминального жанра. В нем два главных героя, роли которых исполнили Леонардо Ди Каприо и Мэтт Деймон.

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